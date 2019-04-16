video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 10:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 8 قطاعات

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 09:59 ص
تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 8 قطاعات بورصة الكويت
كتب ـ هانى الحوتى
إضافة تعليق

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.

 

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.30% رابحا عدد 17.80 نقطة ليصل إلى مستوى 5749.80 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% خاسراً عدد 1.850 نقطة ليصل إلى مستوى 6134.07 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.16% رابحاً عدد 57.8 نقطة ليصل إلى مستوى 5019.43 نقطة.

 

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 102.7 مليون سهم بقيمة 15.6 مليون دينار كويتى عبر 3933 صفقة.

 

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.59%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.96%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، فقطاع البنوك بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، .

 

وجاء سهم "الهلال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 35.14%، تليه العقارية بنسبة 9.92%، ثم تجارى بنسبة 9.57%، فيما تصدر سهم "العيد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم يوباك بنسبة 9.32%، ثم كفيك بنسبة 7.58%


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة الكويت

بورصة

الكويت




لا تفوتك
ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

ننشر النص الكامل لمواد التعديلات الدستورية قبل ساعات من تصويت البرلمان عليها

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

تفاصيل مثيرة بواقعة " عنتيل السلام الكفيف".. إحدى الضحايا : قالى تعالى نضفى الشقة وربطنى بالحبل عشان يغتصبنى".. المجنى عليها:المتهم جرحنى فى ساقى لمقاومتى له.. المتهم: "أنا راجل كفيف إزاى اغتصب بنات وانا مبشوفش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة