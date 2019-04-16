تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 8 قطاعات

كتب ـ هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.30% رابحا عدد 17.80 نقطة ليصل إلى مستوى 5749.80 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% خاسراً عدد 1.850 نقطة ليصل إلى مستوى 6134.07 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.16% رابحاً عدد 57.8 نقطة ليصل إلى مستوى 5019.43 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 102.7 مليون سهم بقيمة 15.6 مليون دينار كويتى عبر 3933 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.59%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.96%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، فقطاع البنوك بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، .

وجاء سهم "الهلال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 35.14%، تليه العقارية بنسبة 9.92%، ثم تجارى بنسبة 9.57%، فيما تصدر سهم "العيد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم يوباك بنسبة 9.32%، ثم كفيك بنسبة 7.58%