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اعرف رأى الدين فى كيفية التخلص من المال الحرام ووسائل التصرف فيه

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:00 ص
اعرف رأى الدين فى كيفية التخلص من المال الحرام ووسائل التصرف فيه لجنة الفتوى بالأزهر الشريف
كتب لؤى على
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 لو كان عند الإنسان مال حرام وأراد أن يتوبَ إلى الله فكيف يتصرّف فى هذا المال؟ سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
 
 
لقد نَهانا الله سبحانه وتعالى عن أكل الحرام، وقرر الرسولﷺ أن الله لا يقبل التصدُّق إلا بالمال الحلال؛ لأن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّبًا، وأن القليل من الحرام فى بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء، ويؤدى في الآخرة إلى النار، والمال الحرام يجب التخلُّص منه عند التوبة، وذلك بردِّه إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عُرفوا، وإلا وجب إخراجه تبرُّؤًا منه، لا تَبَرُّعًا بقصد الثواب.

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