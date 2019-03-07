تجديد حبس متهم جديد بالانضمام لجماعة إرهابية 15يوما

كتبت أمنية الموجي

جددت النيابة العامة حبس محمد رمضان 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، فى اتهامه بالانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وحيازة وإحراز منشورات للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد الدولة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأغراض الجماعة الإرهابية.