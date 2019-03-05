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مسئول أمريكى: ملتزمون بالتعاون مع لبنان

الثلاثاء، 05 مارس 2019 01:15 م
مسئول أمريكى: ملتزمون بالتعاون مع لبنان مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد
أ ش أ
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أكد مساعد وزيرالخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد ، أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع لبنان بشكل كبير وترغب فى أن تراه يحرز تقدما ويواجه ما يتخذه من خيارات.
وأوضح ساترفيلد – فى تصريح صحفى مقتضب أدلى به عقب لقاء عقده مع وزيرالخارجية اللبنانى جبران باسيل – أن بلاده ودولا أخرى ستتعامل بحسب الطريقة التى سيتبنى من خلالها لبنان هذه الخيارات ، "والتى نأمل أن تكون إيجابية لمصلحة لبنان وشعبه وليس لصالح أطراف خارجية" .. مشيرا إلى أن لبنان أصبح له حكومة جديدة تتخذ قرارات تتسم بالحساسية تتعلق باقتصاد البلد ومكافحة الفساد والمسائل الأمنية.


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