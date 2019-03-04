تحرير 51 مخالفة بحملات تموينية بمركزى ببا وناصر فى بنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

ناقش المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، مع السكرتير العام المساعد، تقريرا حول جهود مديرية التموين فى مجال الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية، وكافة صور الغش التجارى بالأسواق والمحلات بدائرة المحافظة.

حيث كشف التقرير الذى عرضه السكرتير العام المساعد تامر أبو النجا، أن المديرية قامت بحملات تموينية مكبرة بدائرة مركزى ببا وناصر خلال يومين فى الأسبوع الماضى، وشارك فيها عدد من الجهات المعنية من حماية المستهلك، والصحة والطب البيطرى، ومباحث التموين والوحدة المحلية، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 51 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط بعض السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

ففى مركز ببا، تم تحرير 30 مخالفة تموينية، بواقع 6 محاضر جنح للذبح خارج المجزر الحكومى، و10 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و10 محاضر لمخالفات متعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار، و2 محضر لمخالفة الاشتراطات الصحية، ومحضرين لإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازة سلعة منتهية الصلاحية، علاوة على ضبط 30 كيلوجرام من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجزر، و4 كيلو جرام مقرمشات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

بينما في مركز ناصر، تم تحرير21 مخالفة تموينية، بواقع 8 محاضر لمخالفات متعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار، و10 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و3 مخالفات متعلقة بالذبح خارج المجزر وعدم تغطية اللحوم بالشاش وحيازة سلعة مجهولة المصدر، علاوة على ضبط 1925 كيلو جرام من زيت الطعام غير مدون عليه بيانات أو علامات تجارية.

وشدد المحافظ، على أهمية الجهود المبذولة لضبط السوق، والعمل على استقرار الحالة التموينية وضبط أسعارها، من خلال التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية من التموين والصحة والبيئة، والطب البيطرى والوحدات المحلية، مؤكدا على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق على هذا المنوال، منوها عن أهمية الرقابة المجتمعية والشعبية، والتى تساند جهود الأجهزة التنفيذية فى هذا المجال.