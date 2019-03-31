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توافد الرؤساء والقادة العرب على مقر انعقاد القمة العربية الـ30 بتونس

الأحد، 31 مارس 2019 11:30 ص
توافد الرؤساء والقادة العرب على مقر انعقاد القمة العربية الـ30 بتونس بدء توافد الملوك
رسالة تونس مصطفى عنبر
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مصطفى-عنبر
 
بدأ الملوك والزعماء والقادة العرب ورؤساء الوفود المشاركين فى أعمال القمة العربية الثلاثون فى تونس، فى التوافد على مقر انعقاد القمة بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية.
 
من جانبها، أتمت الجمهورية التونسبة كافة الاستعدادات الأمنية واللوجستية لانعقاد القمة، وسط حضور أمنى مشدد.
 
ومن المقرر أن تبدأ القمة الساعة الثانية عشر طهرا بتوقيت القاهرة، بحضور حوالى 24 رئيس وقائد عربى على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى سيترأس وفد مصر فى أعمال القمة، فضلا عن رؤساء الوفود العربية المشاركة بالقمة.
 
وتنظر القمة فى 20 بندا مدرجة على جدول أعمال القمة، يأتى فى مقدمتهم البنود المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس، وهضبة الجولان المحتلة، فضلا عن صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب.
 
وأجرى أحمد أبو الغيط، محادثات مع الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، قبل انطلاق أعمال القمة، كما أجرى عدة محادثات مع الرؤساء والقادة العرب ورؤساء الوفود المشاركة بالقمة.
 
 
من جانبه بدأ الرئيس التونسى فى استقبال القادة العرب ورؤساء الوفود العربية قبل دخولهم لقاعة القمة.
 
 
قال مصدر عربى مسئول لـ "اليوم السابع"، إن إعلان تونس الذى سيصدر فى نهاية أعمال القمة سيتضمن موقفا رافضا لقرارات الإدارة الأمريكية أحادية الجانب بخصوص الجولان العربية المحتلة، كما سيعبر عن التضامن العربى بشأن قضايا وأزمات المنطقة.

 


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