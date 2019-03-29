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الجمعة، 29 مارس 2019 03:29 م
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موسكو تعرب عن قلقها لنوايا بعض الدول التدخل في شؤون فنزويلا

الجمعة، 29 مارس 2019 03:03 م
موسكو تعرب عن قلقها لنوايا بعض الدول التدخل في شؤون فنزويلا مادورو
موسكو )أ ش أ(
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 أعرب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة عن قلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومجلس الأمن الروسي من نيّة بعض الدول للتدخل في شؤون فنزويلا، واستمرارها في إصدار تصريحاتها بهذا الصدد.

وقال بيسكوف- في أعقاب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الروسي عقده الرئيس بوتين وفقا لقناة "روسيا اليوم"- إنه مجلس الأمن الروسي أكد -بعد تبادل الآراء- قلقه الشديد إزاء التصريحات التي تصدر عن بعض الدول، حول نيتها مواصلة التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا؛ الأمر الذي يمنع حل المشاكل السياسية الداخلية التي تعانيها دولة ذات سيادة، مشددا على ضرورة أن يتخذ الفنزويليون أنفسهم القرارات المتعلقة بتقرير مصير بلادهم.

 

 


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