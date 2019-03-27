وزير الرى يدعو وزيرة البيئة السنغافورية للمشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه أكتوبر المقبل

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إيمى خور وزيرة الدولة السنغافورية للبيئة والموارد المائية، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات المياه والترشيد وإعادة استخدام المياه وتحلية مياه البحر ومجابهة التغيرات المناخية وكذلك التعاون على المستوى البحثى لمجابهة التحديات التى تجابه القطاع المائى فى البلدين، حيث وجه عبد العاطى الدعوة للوزيرة السنغافورية للمشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه الثانى المقرر عقدة فى شهر أكتوبر 2019.

وتناول اللقاء عددا من النقاط التى تمثلت فى استعداد سنغافورة للتعاون مع مصر ومشاركة الخبرات فى مجال إعادة استخدام المياه طبقا للمخططات المعدة لذلك، كما تناول أيضا عرض الوزير جهود مصر فى إعادة الاستخدام وخطط مصر الطموحة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى وجهود مصر فى تطوير تقنيات المعالجة منخفضة التكاليف.

وتبادل الوزيران الرؤيا المشتركة فى الحفاظ على المياه وأهمية التعاون بين البلدين لتطوير نظام معالجة منخفض التكاليف، حيث يمكن لمصر أن تكون نقطة انطلاق أمام هذا التعاون المشترك والتقنية بفتح سوق واعدة لنشر تقنية معالجة المياه بإفريقيا والدول العربية.

كما تناول الوزيران دور البحث العلمى ومراكز تدريب بالوزارة وضرورة ربط البحث بتطوير التقنيات الخاصة بالمياه ومجالات التعاون المشتركة بين البلدين، وأهمية مجابهة التغيرات المناخية وعرض عبد العاطى تجربة مصر فى حماية السواحل المصرية والمشروعات البحثية التى تقوم بها مصر فى هذا المجال.

وأعرب عبد العاطى عن استعداد مصر لتبادل الخبرات فى كيفية إتمام عملية معالجة مياه الصرف الصحى باستخدام أحدث تقنيات المعالجة لتحويلها إلى مياه صالحة للشرب والتى تحمل اسم "المياه الجديدة" "NEWater" فى سنغافورة

ويواصل عبد العاطى برنامج اليوم الثانى لزيارته لسنغافورة بزيارة للمراكز المتخصصة فى متابعة البيانات المتعلقة بإدارة ونقل إمدادات المياه إلى مستخدميها الكترونيا.

وسوف يقوم بزيارة محطة لتحلية المياه للتعرف على أحدث تكنولوجيا فى المجال، وإحدى المعاهد المتخصصة لعرض التجارب السنغافورية فى تعزيز فهم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لإدارة المياه والمساهمة فى تحسين إدارة المياه والقيام بأبحاث مستقلة، وللمشاركة فى شراكات مؤسسية وشركات للتأثير على الخطاب فى قضايا إدارة المياه ولإحداث تغييرفى المجال.

ومن المقرر أن يختتم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى زيارته لسنغافورة بزيارة معهد نانيانج للبيئة والموارد المائية والذى يعد أحد أهم المعاهد المصنفة عالميا، ومهو من بين أفضل مؤسسات البحث والتكنولوجيا فى مجال البيئة والمياه، ويعمل على نقل ابتكاراته من نطاق التجارب والاختبارات إلى حلول هندسية تطبيقية مبتكرة لأسواق المياه والبيئة.