video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2019 09:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى يدعو وزيرة البيئة السنغافورية للمشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه أكتوبر المقبل

الأربعاء، 27 مارس 2019 08:26 ص
وزير الرى يدعو وزيرة البيئة السنغافورية للمشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه أكتوبر المقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إيمى خور وزيرة الدولة السنغافورية للبيئة والموارد المائية، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات المياه والترشيد وإعادة استخدام المياه وتحلية مياه البحر ومجابهة التغيرات المناخية وكذلك التعاون على المستوى البحثى لمجابهة التحديات التى تجابه القطاع المائى فى البلدين، حيث وجه عبد العاطى الدعوة للوزيرة السنغافورية للمشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه الثانى المقرر عقدة فى شهر أكتوبر 2019.

وتناول اللقاء عددا من النقاط التى تمثلت فى استعداد سنغافورة للتعاون مع مصر ومشاركة الخبرات فى مجال إعادة استخدام المياه طبقا للمخططات المعدة لذلك، كما تناول أيضا عرض الوزير جهود مصر فى إعادة الاستخدام وخطط مصر الطموحة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى وجهود مصر فى تطوير تقنيات المعالجة منخفضة التكاليف.

وتبادل الوزيران الرؤيا المشتركة فى الحفاظ على المياه وأهمية التعاون بين البلدين لتطوير نظام معالجة منخفض التكاليف، حيث يمكن لمصر أن تكون نقطة انطلاق أمام هذا التعاون المشترك والتقنية بفتح سوق واعدة لنشر تقنية معالجة المياه بإفريقيا والدول العربية.

كما تناول الوزيران دور البحث العلمى ومراكز تدريب بالوزارة وضرورة ربط البحث بتطوير التقنيات الخاصة بالمياه ومجالات التعاون المشتركة بين البلدين، وأهمية مجابهة التغيرات المناخية وعرض عبد العاطى تجربة مصر فى حماية السواحل المصرية والمشروعات البحثية التى تقوم بها مصر فى هذا المجال.

وأعرب عبد العاطى عن استعداد مصر لتبادل الخبرات فى كيفية إتمام عملية معالجة مياه الصرف الصحى باستخدام أحدث تقنيات المعالجة لتحويلها إلى مياه صالحة للشرب والتى تحمل اسم "المياه الجديدة" "NEWater" فى سنغافورة

ويواصل عبد العاطى برنامج اليوم الثانى لزيارته لسنغافورة بزيارة للمراكز المتخصصة فى متابعة البيانات المتعلقة بإدارة ونقل إمدادات المياه إلى مستخدميها الكترونيا.

وسوف يقوم بزيارة محطة لتحلية المياه للتعرف على أحدث تكنولوجيا فى المجال، وإحدى المعاهد المتخصصة لعرض التجارب السنغافورية فى تعزيز فهم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لإدارة المياه والمساهمة فى تحسين إدارة المياه والقيام بأبحاث مستقلة، وللمشاركة فى شراكات مؤسسية وشركات للتأثير على الخطاب فى قضايا إدارة المياه ولإحداث تغييرفى المجال.

ومن المقرر أن يختتم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى زيارته لسنغافورة بزيارة معهد نانيانج للبيئة والموارد المائية والذى يعد أحد أهم المعاهد المصنفة عالميا، ومهو من بين أفضل مؤسسات البحث والتكنولوجيا فى مجال البيئة والمياه، ويعمل على نقل ابتكاراته من نطاق التجارب والاختبارات إلى حلول هندسية تطبيقية مبتكرة لأسواق المياه والبيئة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الرى يصل سنغافورة للتعرف على أحدث الخبرات فى مجال تحلية المياه

وزير الرى الأسبق يدعو للحفاظ على مخزون المياه الجوفى بمصر

الرى

المياه

سنغافورة

حماية الشواطىء

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

الزمالك: جاهزون لصاحب المركز الثانى.. والأهلي: تعلمون من هو الوصيف التاريخى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

شعبان عبد الرحيم يغنى للأم فى عيدها من كلمات إسلام خليل

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

وزير التعليم: 500 ألف طالب أولى ثانوى امتحنوا اللغة الفرنسية ودا نجاح فائق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة