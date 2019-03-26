عمومية النصر للأسمدة: 823 مليون جنيه إيرادات مستهدفة العام المقبل

كتب عبد الحليم سالم - تصوير خالد كامل

أكد حمدى جابر، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة بالسويس، أن الشركة تستهدف تحقيق 823 مليون جنيه إيرادات مستهدفة خلال العام المالى 2019-2020.

وجاء ذلك خلال كلمته فى الجمعية العمومية للشركة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبحضور وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة وأعضاء مجلس الإدارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأضاف أن الشركة تستهدف تحقيق إنتاج بقيمة 823 مليون جنيه مقابل 446.3 مليون جنيه فى النصف الأول من العام المالى الجارى.

وأشار إلى أن الأجور تحمل الشركة نحو 130 مليون جنيه بجانب 100 مليون جنيه مصروفات و585.6 مليون جنيه مصروفات ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق 14.7مليون جنيه أرباحا مقابل خسائر بلغت 84.7 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الجارى.