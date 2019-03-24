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الأحد، 24 مارس 2019 08:56 م
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أردوغان يهدد شعبه بعد هبوط الليرة 4%: من يشترون العملة الأجنبية سيدفعون ثمنا باهظا

الأحد، 24 مارس 2019 08:28 م
أردوغان يهدد شعبه بعد هبوط الليرة 4%: من يشترون العملة الأجنبية سيدفعون ثمنا باهظا الليرة التركية وأردوغان
اسطنبول (رويترز)
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هدد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، المواطنين الأتراك، بعد هبوط الليرة التركية 4%، قائلا: إن الذين يشترون العملات الأجنبية، سيدفعون "ثمنا باهظا للغاية" ، مضيفا أن وزارة المالية تتعامل مع هذا الأمر.

وهوت الليرة أكثر من أربعة بالمئة أمام الدولار يوم الجمعة، متكبدة أكبر خسائرها اليومية منذ أزمة العملة التى نشبت فى أغسطس، مما يثير مخاوف من إقبال الأتراك على شراء المزيد من النقد الأجنبى بينما تتدهور العلاقات مع واشنطن.

وأظهرت بيانات البنك المركزى، يوم الخميس أن ودائع العملة الأجنبية والأموال التى يحوزها المواطنون الأتراك بما فى ذلك المعادن النفيسة بلغت مستوى قياسيا مرتفعا فى الأسبوع المنتهى فى 15 مارس ، وهو ما قال خبراء اقتصاد إنه يشير لتراجع الثقة فى الليرة.

وقال أردوغان متحدثا خلال تجمع انتخابى فى اسطنبول، إن "بعض الأشخاص" بدأوا فى استفزاز تركيا ويحاولون دفع الليرة للهبوط أمام العملات الأجنبية مع معاونيهم فى تركيا.

 

 


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