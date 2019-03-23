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محافظ الدقهلية: رامى شحاتة منقذ أطفال إيطاليا بطل لديه شجاعة منقطعة النظير

السبت، 23 مارس 2019 02:10 م
محافظ الدقهلية: رامى شحاتة منقذ أطفال إيطاليا بطل لديه شجاعة منقطعة النظير رامى شحاتة
الدقهلية شريف الديب
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أشاد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بالتصرف البطولى للطفل رامى شحاتة ابن قرية ميت الكرما التابعة لمركز طلخا، حيث قال إن التصرف الذى أنقذ حياة أكثر من 50 طفلاً إيطالياً يدل على عبقرية شديدة وشجاعة منقطعة النظير.

وأضاف شاروبيم فى بيان له، اليوم السبت، أن ذلك ليس بغريب على أبناء الدقهلية الذين سطروا على مدى تاريخهم ملاحم من البطولات العبقرية، وليس غريبًا عن الدقهلية التى قدمت لمصر وللعالم مئات الأسماء من الموهوبين والعباقرة فى مجالات العلم والفن والثقافة والأدب والصحافة والإبداع والذين حملوا اسم محافظتهم أينما ذهبوا وكانوا وسيظلوا سفراء للدقهلية ولمصر فى الماضى والحاضر والمستقبل.

وقدم شاروبيم التحية مجدداً للطفل البطل رامى شحاتة ولاسرته، كما قدم التهنئة لهم على نجاته وعودته وزملائه سالمين إلى بيوتهم.

 

 


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