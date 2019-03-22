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معنى التسامح.. الآذان يصدح بأنحاء نيوزيلندا فى تأبين ضحايا المسجدين..فيديو

الجمعة، 22 مارس 2019 11:54 ص
معنى التسامح.. الآذان يصدح بأنحاء نيوزيلندا فى تأبين ضحايا المسجدين..فيديو إذاعة آذان الصلاة فى نيوزيلندا
كتب محمد رضا
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وجهت السلطات النيوزيلندية، اليوم الجمعة، درسًا قاسيًا فى التسامح للإرهابيين ودعاة العنف حول العالم، خلال مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابى على مسجدين فى نيوزيلندا الأسبوع الماضى، الذى راح ضحيته قرابة 50 شخصًا بينهم أطفال، وما قامت به الحكومة فى نيوزيلندا، يجعلنا نتأمل فى الحادث وكأن هؤلاء الأشخاص قد استشهدوا فى سبيل انتشار كلمة "الله أكبر" فى جميع أنحاء البلد الأوروبى.

نيوزيلندا، سمحت، اليوم الجمعة، بإذاعة آذان صلاة الجمعة فى جميع أنحاء البلاد، تضامنًا مع المسلمين المهاجرين إليها فى مصيبتهم وكنوع من المؤازرة والتعبير عن التسامح مع الأديان الأخرى، هذا الحادث الذى نتج عنه ترديد آذان الصلاة فى نيوزيلندا كلها، يجعلنا نقف أمام المشهد طويلًا للتأكد من أن التسامح والمحبة والتآخى بين الناس هما الحل الأمثل للعيش بسلام.

 

لم يكن هذا هو المشهد الوحيد اللافت للنظر فى هذا اليوم، فقد سبقه اقتباس رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، حديث نبوى خلال خطابها، اليوم، أمام آلاف المشيعين أمام مسجد النور فى نيوزيلندا، حيث قالت "الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال (مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)"، مضيفه "نيوزيلندا تنعى معك.. نحن واحد"، وفى نهاية خطابها وقف الجميع دقيقة حداد على أرواح الشهداء.

يشار إلى أن مراسم التشييع وصلاة الجمعة بساحة كرايستشيرش فى نيوزيلندا، حضرتها جاسيندا أرديرن، رئيسة الوزراء النيوزيلندية، وهى ترتدى الحجاب وعدد من كبار المسئولين من جميع دول العالم، وألقى خطبة الجمعة الشيخ جمال فودة، أمام مسجد النور بكرايستشيرش.

 

كما تشارك السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى حفل تأبين شهداء ضحايا الحادث الإرهابى بنيوزيلندا، وستقوم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال مشاركتها بحفل التأبين بوضع الورود عند النصب التذكارى مكان الحادث، كما ستلتقى خلال زيارتها التى تجريها حاليًا لنيوزيلندا رموز الجالية المصرية هناك.

كانت وزيرة الهجرة قد استهلت زيارتها لنيوزيلندا بلقاء أسر الشهداء المصريين بحادث المسجدين الإرهابى، وكذلك الاطمئنان على المصابين المصريين بالحادث، وخاصة زوجات وأمهات الضحايا تزامنا مع احتفالات عيد الأم، لمواساتهم والتخفيف عنهم، فضلًا عن عقد لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك.

1
إذاعة آذان صلاة الجمعة فى نيوزيلندا

 

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نيوزيلندا تذيع آذان المسلمين فى جميع أرجاء البلاد

 

3
المصلين فى تأبين ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابى

 


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