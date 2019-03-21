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سيناتور روسي: موسكو لن تعترف أبدا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل

الخميس، 21 مارس 2019 10:07 م
سيناتور روسي: موسكو لن تعترف أبدا بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا
موسكو )أ ش أ(
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أعلن عضو لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أوليج موروزوف، اليوم الخميس، أن روسيا لن تعترف أبدا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقال موروزوف لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "روسيا لن تقدم على هذا الاعتراف أبدا"، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل على إثارة غضب المجتمع الدولي والعالم العربي، ولديه ثلاثة أهداف "أولها تعزيز الارتباط بإسرائيل التي يجب ألا تعتبر الولايات المتحدة أهم حليف بل الحليف الوحيد لها في هذه المسألة".

وتابع "الهدف الثاني يكمن في تقسيم العالم العربي، هناك من سينحني وسيصمت وبذلك يعزز علاقته بالولايات المتحدة ويضعف الوحدة العربية في هذه المسألة. أما الهدف الثالث فهو ضرب سوريا والشراكة مع روسيا في هذه المسألة".

 

 


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