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محافظ قنا وصول 17 سيارات جديدة بـتكلفة 4 مليون و760 ألف جنيه

الثلاثاء، 19 مارس 2019 12:23 م
محافظ قنا وصول 17 سيارات جديدة بـتكلفة 4 مليون و760 ألف جنيه محافظ قنا يتفقد السيارات النصف كابينة
قنا - وائل محمد
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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، عن وصول 17 سيارات كابينة مفردة بلغت تكلفتها المالية 4 مليون و 760 ألف جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019، وذلك فى إطار سعى المحافظة لتحديث وتطوير المعدات العاملة بالقطاعات الخدمية.

وأشار الهجان إلى أن السيارات الجديدة تعد الدفعة الثانية من إجمالى عدد السيارات التى تم التعاقد عليها مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتوريدها للمحافظة والبالغ عددها 22 سيارة، منها 17 سيارة كابينة مفردة و5 سيارات كابينة مزدوجة تم توريدها للمحافظة الأسبوع الماضى بإجمالى تكلفة تصل إلى 6 مليون 685 ألف جنيه، مؤكدا حرص المحافظة على دعم الوحدات المحلية والإدارات الخدمية التابعة لها بالمعدات الحديثة كأحد العوامل المساعدة التى تمكن التنفيذيين من أداء مهام وظائفهم .

وأضاف الهجان إنه تم توزيع الـ 17 سيارة على عدد من المصالح الخدمية بواقع 3 سيارات لديوان عام المحافظة و3 سيارات للإدارة العامة لمرور قنا، و3 سيارات لمركز أبوتشت و3 سيارات أخرى لمركز الوقف، وسيارتان لكلا من مركزى نجع حمادى ونقادة وسيارة واحدة لإدارة الحماية المدنية بقنا، موجها التنفيذيين بضرورة استخدامها الاستخدام الأمثل وعمل الصيانة الدورية لها.

كما قرر محافظ قنا، وقف نشاط 6 مخابز أفرنجى تعمل بدون ترخيص بمدينة فقط، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 712 لسنة 1987، مشيرا إلى إن الإدارة التموينية قامت بتحرير محاضر لتلك المخابز، وتم تحويلها إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين .

وأضاف الهجان إن الوحدة المحلية لمدينة فقط، قامت بقطع المرافق عن المخابز المخالفة كإجراء أوّلى لوقف نشاطها تمهيدا لغلقها نهائيا، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، للتأكد من مستوى الخدمة المقدمة وتقديم غذاء آمن وصحى للمستهلك، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة المواطنين .


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