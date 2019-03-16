وزيرة البيئة تغادر نيروبى فى ختام مشاركتها فى جمعية الأمم المتحدة للبيئة

عادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى القاهرة بعد ختام مشاركتها فى جمعية الأمم المتحدة للبيئة التى أقيمت فى العاصمة الكينية نيروبى، حيث عقدت عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض نظرائها الأوروبيين، وألقت كلمتها أمام جمعية الأمم المتحدة بصفتها رئيسة المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجى.

وذكر بيان لوزارة البيئة اليوم، أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، أطلقت المنتدى الإلكترونى خلال مشاركتها فى اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة لحشد الموارد المالية والالتزامات لاتفاقية التنوع البيولوجى.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر حققت نجاحا كبيرا باستضافتها فى نوفمبر الماضى بشرم الشيخ مؤتمر التنوع البيولوجى والذى شارك فيه أكثر من 7 ألاف مشارك سواء رؤساء دول ووفود وخبراء وممثلين عن المجتمع المدنى، وتم اتخاذ 75 قرارا وتوصية فى نهاية المؤتمر الذى تسلمت مصر رئاسته حتى 2020.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية التحرك السريع والتنسيق والتعاون الجماعى بين كافة الأطراف لإنقاذ التنوع البيولوجى كما طالبت بعقد اجتماع وزارى لبحث الخطوات والإجراءات التى يجب اتخاذها للحفاظ على التنوع البيولوجى حتى 2020 وذلك بتحديد الأولويات والأهداف فى إطار خارطة طريق واضحة ومحددة العناصر .

كما ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أيضا، كلمة مصر أمام جمعية الأمم المتحدة للبيئة أن الاجتماع يأتى فى توقيت بالغ الأهمية على صعيد العمل البيئى مُتعدد الأطراف؛ لاسيما فى ظل التحديات الجسام التى تواجهها جهود تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة.

وقالت وزيرة البيئة، "أننا فى مصر نُدرك أهمية الحلول المُبتكرة والمستدامة لمواجهة التحديات البيئية المُلحة التى تواجهنا اليوم، الأمر الذى انعكس بشكل واضح على سياساتنا وخططنا التنموية الوطنية، حيث أطلقت الحكومة المصرية خطة طموحة بعنوان "رؤية مصر 2030" تهدف إلى دمج أهداف التنمية المُستدامة وأهداف أجندة الاتحاد الأفريقى 2063 فى سياسات التنمية الوطنية، والتى يقع البُعد البيئى فى القلب منها".