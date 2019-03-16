والد طفلة ضحية هجوم إرهابى يأسف لذكر اسمها على سلاح مرتكب هجوم نيوزيلندا

كتبت: إنجى مجدى

أعرب والد طفلة ضحية هجوم إرهابى فى ستوكهولم بالسويد، عن أسفه لإستخدام مرتكب الهجوم بإطلاق النار على مصلين فى مسجدين فى نيوزيلندا، اسم ابنته "إبا" التى قتلت فى هجوم إرهابى عام 2017.

وقال والد الضحية فى تصريحات لصحيفة "ذا لوكال" السويدية، السبت: "عندما أدليت بشهادتى فى المحكمة، قلت إننى سأذكر بمقتل ابنتى طوال الوقت وليس فقط عندما يتحدث الناس عن هجوم ستوكهولم ولكن أيضًا عندما تحدث أعمال مماثلة فى بلدان أخرى، لكننى لم أتصور قط أن شخصًا ما سيكتب اسم ابنتى على بندقية".

ووصف تارانت فى بيانه المؤلف من 70 صفحة، والملىء بشعارات قوة البيض، دوافعه على أنها انتقام للإرهاب الإسلامى فى أوروبا، وتحدد على وجه التحديد اسم الفتاة "إبا"السويدية البالغة من العمر 11 عامًا، وهى واحدة من خمسة أشخاص قتلوا فى هجوم إرهابى فى ستوكهولم عام 2017.