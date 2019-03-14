"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

كتب إبراهيم قاسم - سمير حسنى - هدى أبو بكر

أعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، عن إجراء جولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية بين كلا من أحمد الخشن وحاتم مجلع.

وتجرى جولة الإعادة للمصريين فى الخارج يومى 2و3 أبريل المقبل بينما تجرى جولة الإعادة فى الداخل يومى 7و8 أبريل.

وتبلغ الكتلة التصويتية لمركز أشمون 488 ألف و 955 صوتا موزعة على 95 مقر انتخابى و 185 لجنه فرعية، بينما تنافس فى الانتخابات 18 مرشحا.

ووفقا للمادة ٢٥ من قانون مجلس النواب، فانه إذا خلى مكان احد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل تجرى انتخابات تكميلية ويجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ٦٠ يوما على الأكثر من تاريخ إعلان البرلمان خلو المكان.