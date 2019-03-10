فيديوهات لشهود عيان من المساجين حول واقعة اقتحام سجن النطرون ضمن أحراز بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

كتب إيهاب المهندس

واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، فض أحراز إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وفضت المحكمة أسطوانة عليها فيديوهات لشهادة المساجين حول واقعة اقتحام سجن وادى النطرون.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وفضت المحكمة مظروف بداخلة أسطوانة مدمجة، بداخلها مقطع فيديو، يحمل اسم "فيديو تقرير من داخل سجن أبو زعبل"، وتبين أن مدته 4 دقائق وثانيتين، وضم لقاءات مع ضباط السجن يرون تفاصيل اقتحام السجن، ولقاءات مع المساجين الذين شهدوا الواقعة.

وفضت المحكمة مظروف بداخله أسطوانة دون عليها جزء من حقيقة فتح السجون على يد حماس والإخوان، وتبين أن الأسطوانة بداخلها مقطع فيديو واحد، مدته 12 دقيقة وثانيتين، وظهر فى الفيديو شهادات لشهود عيان من المساجين بوادى النطرون يرون عملية اقتحام السجن، وأكدوا أن أشخاص ملثمين يحملون أسلحة نارية طلبوا منهم الخروج، وأكدوا أن المقتحمين لهجتهم عرب.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.