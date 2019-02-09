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مصر تقود أفريقيا.. اهتمام كبير بوصول السيسى أديس أبابا لرئاسة الاتحاد الأفريقى

السبت، 09 فبراير 2019 01:11 م
مصر تقود أفريقيا.. اهتمام كبير بوصول السيسى أديس أبابا لرئاسة الاتحاد الأفريقى السيسى والاتحاد الأفريقى
كتبت ريهام عبد الله
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تتجه الأنظار اليوم السبت، إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لمتابعة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الهامة لتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقى فى دورته الـ32، وهى الدورة التى تحظى باهتمام كبير، فى ظل إشادة كبيرة بترأس مصر لها.

المغردون على "تويتر"، أبدوا اهتماما شديدا بترأس السيسى، للدورة الـ32 للاتحاد الأفريقى، وظهر ذلك عبر تدشين 3 هاشتاجات لمتابعة فعاليات قمة الاتحاد الأفريقى، وهم "السيسى، أديس أبابا، الاتحاد الأفريقى، واحتلت الهاشتاجات المراكز الثانية والثالثة والرابعة فى الترند المصرى، اليوم السبت، بالتزامن مع وصول الرئيس لأديس أبابا.

الترند المصرى
الترند المصرى

 

وأشاد رواد تويتر، بتوجهات الرئيس السيسى الواضحة تجاه أفريقيا، وتعميق التعاون بين دول القارة السمراء، معتبرين أن ترأس السيسي للدورة الحالية، هو دليل على نجاح جهودات الرئيس فى التعمق افريقيا، وتقوية التعاون بين دول القارة.

التغريدات
التغريدات

 

وغرد أحد المدونين: "تولى مصر لقيادة الاتحاد الإفريقي يدل على ثقة الاتحاد بالرئيس السيسى و رغبتهم فى أن يحقق الاستقرار و التقدم و النمو للاتحاد كيفما يفعل الآن فى مصر.. مبارك لمصر العظيمة تولى مسؤولية الاتحاد"، وقال آخر: "ترأس مصر الاتحاد الأفريقى يأتى بعد تنظيم مصر فى الآونة الأخيرة لعدة مؤتمرات وبرامج تهيأ من خلالها المناخ للتعاون الأفريقى المنتظر بشدة بعد دورة 2019 للمنظمة، مصر وضعت حجر الأساس والبنية الأساسية للتعاون الأفريقى _ الأفريقى بهدف أن نرى ريادة القارة فى جميع المجالات".

التدوينات
التدوينات

 

فيما غرد مدون :" مصر تقود أفريقيا، شوف أين ستكون أفريقيا في العقود القادمة، المستقبل هو افريقيا"، وقال آخر :" خطوة جميلة جدا أنا الرئيس السيسى يرأس الاتحاد الأفريقى لأن مصر جزء من قارة افريقيا ولازم نتعايش معاهم مش هنعيش منعزلين عن باقى الدول فى افريقيا وافريقيا مليئة بالخيرات ولازم نستثمر فيها ولازم كل دول افريقيا تكون أيد واحده ونفسى أشوف قرار إلغاء الحدود بين الدول الافريقية"، وقال مدون :" أعداء مصر لا يكفوا عن التشكيك فى القادة و الرموز الوطنية من أجل إحباط همم المصريين وتدمير الجبهة الداخلية للوطن، بس شعب مصر واعى لكل الخونة و المرتزقة، تحيا مصر،  فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى مصر رئيس الاتحاد الأفريقى".

                                                           

تغريدات رواد تويتر
تغريدات رواد تويتر

 

 


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