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الجمعة، 08 فبراير 2019 04:06 م
خالد صلاح
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وزير خارجية أوغندا: ندعم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى

الجمعة، 08 فبراير 2019 02:46 م
وزير خارجية أوغندا: ندعم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى سامح شكرى وزير الخارجية وقمة الاتحاد
أ ش أ
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أكد وزير الخارجية الأوغندى سام كوتيسا، دعم بلاده لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والتى يتسلمها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية والثلاثين للقمة الأفريقية، والتى تعقد الأحد القادم بأديس أبابا.

وأشار الوزير الأوغندى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على هامش اجتماعات المجلس التنفيذى للقمة الأفريقية المنعقدة حاليا بأديس أبابا - إلى أهمية رئاسة مصر للاتحاد فى هذا التوقيت، من أجل دفع مسيرة التنمية فى القارة وتحقيق الآمال المنشودة للشعوب الأفريقية.


وأشاد كوتيسا بعمق العلاقات والروابط التاريخية التى وصفها بأنها "ممتازة للغاية" بين مصر وأوغندا فى جميع المجالات والتنسيق المشترك بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
والمقرر أن يشارك الرئيس الأوغندى يورى موسيفنى فى أعمال القمة التى تعقد يومى الأحد والاثنين القادمين والتى يتسلم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقي.


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