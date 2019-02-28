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الخميس، 28 فبراير 2019 11:07 م
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البورصة المصرية تربح 29.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير

الخميس، 28 فبراير 2019 10:00 م
البورصة المصرية تربح 29.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 29.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، ليغلق عند مستوى 823.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.8% عن الأسبوع الماضى.
 
   
وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 498.1 مليار جنيه إلى 426.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير المنتهى، بنسبة انخفاض 14.3%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 180.5 مليار جنيه إلى 274.3 مليار جنيه بنسبة نمو 52%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 678.6 مليار جنيه إلى 701.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3.3%.
 
 
 
 

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