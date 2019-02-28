إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال خلال فعاليات "الارباك الليلى" شمال شرق غزة

غزة /أ ش أ/

أصيب مواطن فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، وذلك خلال فعاليات الإرباك الليلى على الحدود الشمالية الشرقية لقطاع غزة.

وقال شهود عيان إن دوى انفجارات عنيفة سمعت فى المنطقة نتيجة تفجيرات يجريها المشاركون فى مسيرات العودة، ووصل مئات الشبان إلى مخيم العودة شرق مخيم جباليا وأشعلوا إطارات السيارات ورشقوا جنود الاحتلال الإسرائيلى بالحجارة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المشاركين فى الفعاليات.

وتهدف فعالية الإرباك الليلى إلى جعل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى استنفار دائم على طول الشريط الحدودى لقطاع غزة، حيث تستمر فعاليات الإرباك الليلى عدة ساعات ضمن برنامج وضعته الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار وينتقل من مخيم إلى آخر على مدار أيام الأسبوع.