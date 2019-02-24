video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 فبراير 2019 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار بالمزرعة والوسطاء سبب وصول الكيلو لـ36 جنيها

الأحد، 24 فبراير 2019 12:20 م
شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار بالمزرعة والوسطاء سبب وصول الكيلو لـ36 جنيها مزرعة دواجن - ارشيفية
كتبت – منى ضياء
إضافة تعليق

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الدواجن فى السوق إلى 35 – 36 جنيها للكيلو، يرجع إلى وجود مشكلات فى حلقات التداول الوسيطة، حيث من المفترض ان يكون سعر البيع حوالى 32 جنيها للكيلو.

وأوضح السيد ، لـ"اليوم السابع"، أن أسعار البيع فى المزرعة تتراوح بين 27 – 28 جنيها، منخفضة حوالى 2 جنيها عن مستواها الأيام الماضية حيث ارتفعت إلى 30 جنيها للكيلو، وهو ما أرجعه إلى زيادة نسبة نفوق الدواجن بسبب الأمراض الوبائية، حيث أن الغالبية العظمى من مزارع التسمين تعمل بالنظام المفتوح وليس المغلق.

كانت أسعار الدواجن فى المزرعة، تدور حول 23 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك بسعر 27 – 28 جنيها، ولكن قبل حوالى ما يزيد عن أسبوع ارتفعت الأسعار للمستهلك بصورة كبيرة تتراوح بين 35 – 36 جنيها للكيلو، وبلغت 39 جنيها فى بعض المناطق.

وطالب رئيس شعبة الدواجن بضرورة التحرك الإيجابى من جميع الأطراف لتحويل مزارع التسمين من المظام المفتوح إلى النظام المغلق الذى يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتطبيق عوامل الأمن والأمان الحيوى، وهو ما تنادى به الشعبة منذ عام 2006، وإنشاء بورصة للدواجن، على أن يتم توفير التمويل البنكى الميسر لأصحاب المزارع لتنفيذ هذا التحول.

وطبقا لأحدث بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم الإنتاج المحلى من الدجاج 1 مليون و17 ألف طن، وبلغت قيمة الواردات حوالى 115 ألف طن تمثل كمية لحوم الطيور المستوردة من كل الأنواع خلال السنة، ووصلت نسبة الاكتفاء الذاتى من لحوم الدواجن والطيور 91.5% خلال عام 2017.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

أسعار الدواجن اليوم الأحد 9-12-2018 فى الأسواق

اخبار الاقتصاد

اسعار الدواجن

الفراخ

خليها تكاكى




لا تفوتك
السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. فيديو

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

المؤبد لـ طارق النهرى و9 آخرين بأحداث مجلس الوزراء

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

صور.. ثورة حذف غير مستحقى الدعم.. وزير التموين: حذف من يستهلك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا من الدعم بالمرحلة الأولى.. على المصيلحى لـ"اليوم السابع": طرح الأرز المستورد بسلع نقاط الخبز فى مارس

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

وزير الكهرباء أمام البرلمان: بعمل كنترول لنفسى وبصور عدادى يوميا ورئيس الوزراء عداده ذكى.. محمد شاكر: جار تطوير نظام الدفع المسبق عبر الشحن بالموبايل.. ومصر أكبر دول إفريقيا المؤهلة لدخول منظومة الربط العالمى

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

مدونون يفضحون تناقض اللجان الإلكترونية للإخوان أمام تواضع الرؤساء.. شاب: الجماعة المعادية لمصر هاجمت تصريحات السيسى عن وجود مياه فقط بثلاجته 10 سنوات.. واعتبرت حديث تيريزا ماى عن "عفن" المربى قدوة للتوفير ..صور

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

منة فضالى تتمنى الزواج: ربنا يرزقنى بالزوج الصالح والحبيب الوفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة