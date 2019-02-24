سقوط عصابة سرقت 8 أطنان مشتقات بترولية من خطوط الأنابيب بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية من خطوط نقل أنابيب البترول بالدقهلية، وبحوزته فنطاس يحتوى على 8 أطنان مشتقات بترولية متحصلات واقعة سرقة.

وبدأت تفاصيل الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز طلخا بمديرية أمن الدقهلية بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز، تمكنت من ضبط سيارة نقل الدقهلية "فنطاس" حال سيرها بقرية كفر دميرة الجديد بدائرة المركز قيادة "إبراهيم ع." سائق ومقيم قرية بلجاى بدائرة مركز شرطة المنصورة، مُحملة بكمية تبلغ حوالى 8000 لتر من المشتقات البترولية عبارة عن "مكثفات تستخدم فى تحسين جودة السوائل البترولية"، وبحوزته (معدات لحام، شنيور، محبس، بعض العدد والوصلات الحديدية).

وبسؤال قائد السيارة بمعرفة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالدقهلية عن سند حيازته للمواد البترولية لم يقدم ما يفيد ذلك، وقرر باشتراكه مع "رامى م" مالك السيارة المضبوطة"، و"سامي.ش" عامل، مقيمان قرية بلجاى دائرة مركز المنصورة، فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول من خلال تركيب محبس عليها وقيامهم باستخدام الأدوات المضبوطة بتثبيت محبس على خط أنابيب تابع لشركة أنابيب البترول (قادم من بئر أبوماضى إلى مقر الشركة بطنطا بالغربية) بقطعة أرض زراعية كائنة بقرية كفردمير الجديد بدائرة المركز وسرقة الكميات المحملة على السيارة المضبوطة بقصد بيعها بالسوق السوداء وأضاف بأن المتهمين كانا بصحبته أثناء إرتكاب الواقعة إلا أنهما استقلا سيارة أخرى وسلكا طريقا آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهاربين.