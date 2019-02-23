حبس المتهمين فى واقعة قتل شاب المحلة 15 يوما على ذمة التحقيق

قررت نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تجديد حبس 6 متهمين فى واقعة تعذيب وسحل شاب حتى الموت وإلقاء جثته بمركبة التوك توك أمام المستشفى العام 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغرببة تلقى إخطارا من العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بورود بلاغات بالعثور على جثة " محمد ال " 17 سنة يعمل ميكانيكى مقيم قرية بطينة أمام مستشفى العام.

وبتكثيف التحريات تبين قيام كلا من " تامر . م . ب " 33 سنة ميكانيكى، " حسن . م . ب " 33 سنة ميكانيكى، " عزوز . م . ف " 35 سنة عامل، " باسم . م . س" 27 سنة سائق، " صبرى . م . م" 21 سنة ميكانيكى " بينهم شقيقان باستدراجه وسط الزراعات وانهالوا عليه ضربا وطعنا بآلة حادة حتى لفظ أنفاسه والقوة أمام المستشفى خوفا من افتضاح أمرهم.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين لعرضهم على النيابة العام واستكمال التحقيقات معهم.