وزير الرياضة يلتقى طلاب جامعة عين شمس فى لقاء مفتوح.. الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب

تستضيف جامعة عين شمس، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك فى لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح، سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويأتى اللقاء أيضا تحت إشراف الدكتور تامر عبد المنعم راضى، مستشار نائب رئيس الجامعة، وسمير عبد الناصر، أمين عام جامعة عين شمس.