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شكرى يستقبل مدير معهد السياسة والشئون العالمية بجامعة كورنيل الأمريكية

الخميس، 21 فبراير 2019 04:39 م
شكرى يستقبل مدير معهد السياسة والشئون العالمية بجامعة كورنيل الأمريكية وزير الخارجية سامح شكرى يستقبل مدير معهد السياسة والشئون العالمية بجامعة كورنيل الأمريكية
كتب : أحمد جمعة
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استقبل "سامح شكري" وزير الخارجية عضو مجلس النواب الأمريكي السابق "ستيف إسرائيل" والذي يشغل منصب مدير معهد السياسة والشئون العالمية بجامعة كورنيل الأمريكية، حيث تركز اللقاء على مناقشة مختلف جوانب العلاقات المصرية الامريكية.

وصرح المستشار " أحمد حافظ" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، الخميس، أن اللقاء شهد نقاشاً حول العلاقات المصرية الأمريكية وضرورة مواصلة دعمها من جانب مختلف الدوائر الأمريكية، حيث أكد الطرفان على أهمية العلاقات الثنائية وتقديرهما لمقدار الالتزام من قبل الجانبين نحو تطوير تلك العلاقات في كافة المجالات. 

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وأضاف حافظ، أن شكري استعرض النجاحات المصرية على كافة الأصعدة خلال الأعوام الماضية، وما أُحرز من تقدم بهدف تطوير البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعية، متطرقاً أيضاً في هذا الشأن إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية بإعادة النظر في قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، ومستعرضاً الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل العمل على تمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها كشريك أساسي في التنمية.

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وكشف المتحدث باسم الخارجية أن مدير معهد السياسة والشئون العالمية حرص على الاستماع إلى ما قدمه الوزير شكري من عرض حول الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تطورات عملية سيناء الشاملة، وغيرها من الجهود المصرية الرامية لاقتلاع جذور الإرهاب والتعامل مع التحديات الحالية. واختتم حافظ تصريحاته، موضحاً أن "ستيف إسرائيل" أعرب عن تقديره للتطورات التي تشهدها الساحة الداخلية في مصر على كافة الأصعدة، كما أعتبر أن مصر تمثل نموذجاً للاستقرار في المنطقة، ومشيداً بجهود الحكومة المصرية في التصدي للإرهاب، وواصفاً مصر بأنها من أهم شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

 


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