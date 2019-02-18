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الإثنين، 18 فبراير 2019 04:07 ص
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صور.. أهالى المحسمة بالإسماعيلية يشكون ندرة المياه ويطالبون بمكتب بريد

الإثنين، 18 فبراير 2019 04:00 ص
صور.. أهالى المحسمة بالإسماعيلية يشكون ندرة المياه ويطالبون بمكتب بريد إزالة القمامة
الإسماعيلية – جمال حراجى
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يعانى أهالى قرية المحسمة القديمة بمحافظة الإسماعيلية من مشكلة ضعف مياه الشرب، والمياه الجوفية التى تتسبب فى مشاكل عديدة للأراضى الزراعية، وخاصة الأراضى المتواجدة بمحيط مصرف المحسمة، بالإضافة إلى احتياج الأهالى إلى بعض الخدمات الأخرى منها مكتب بريد ومركز شباب بديل عن المركز القديم الذى تم إزالته حسب قولهم.

تحميل القمامة والمخلفات على لودر الوحدة لمحلية
تحميل القمامة والمخلفات على لودر الوحدة لمحلية
 

مشكلة مياه الشرب

يقول طارق حافظ من أهالى القرية، أن المشكلة الرئيسية بالقرية تكمن فى ضعف مياه الشرب وأحيانا عدم وجودها، ويوجد أكثر من 30 تابع للقرية يشكون مر الشكوى من عدم وجود مياه شرب، ولا توجد أى صيانة أو إصلاح للشيكات القديمة المتهالكة، وتقدمنا بشكاوى عديدة لشركة المياه ولا توجد أى استجابة.

إزالة القمامة
إزالة القمامة
 

مشكلة المياه الجوفية

ويشير محمد عبدالعزيز إلى أن هناك مشكلة أخرى يعانى منها أهالى القرية وهى مشكلة المياه الجوفية والتى تعانى منها معظم القرى فى الإسماعيلية ونظرا لوجود مصرف المحسمة بالقطاع القبلى من القرية فإن معظم الأراضى مهددة بالبوار وهى من الأراضى الزراعية الخصبة، وقامت إدارة الصرف بعمل مصرف غير مطابق للمواصفات الفنية لحل مشكلة مصرف المحسمة مما أدى إلى تفاقم المشكلة وزيادتها بدلا من حلها، لذا نطالب المسئولين بتغير مسار المصرف إلى الجبل ليمر بمنطقة العوايضه وربطة بمصرف الوادى والمحسمة.

جانب من النظافة
جانب من النظافة
 

مركز شباب

ويؤكد عبدالله أمين على أن القرية لايوجد بها مركز شباب بعد إزالة المركز القديم وهو من أقدم مراكز الشباب ومازالت الأرض التى كان مقام عليها المركز يستخدمها الأهالى لانتظار السيارات، ولم يتم الاستفادة منها وبناء صور على الأرض وتحويلها إلى ملعب للشباب بالقرية.

رفع الرتش وتوسيع الطرق
رفع الرتش وتوسيع الطرق
 

مكتب بريد

ويطالب أسامة السويدى من أهالى القرية بإنشاء مكتب بريد بالقرية بعد إغلاق مكتب بريد السويدات منذ عام 2011، وأن أقرب مكتب بريد للقرية يبعد 5 كيلومترات تقريبا، يعانى كبار السن والأرامل معاناة كبيرة للحصول على المعاشات أو قضاء أى مصلحة تخصهم من البريد.

رفع القمامة فى المحسمة القديمة
رفع القمامة فى المحسمة القديمة
 

حفر بئر ارتوازية

من جانبه قال شاكر صالح رئيس قرية المحسمة القديمة، أن الوحدة المحلية بالتعاون مع شركة مياه الشرب، وتحت رعاية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، نفذت حفر بئر ارتوازى بمنطقة العبل وسط القرية تبرعا من استاذة جامعية بدولة الكويت لأهالى القرية، وهى الدكتورة بهية إبراهيم حجى استاذ الأورام بجامعة الكويت، على عمق 72 مترا تحت سطح الأرض وقطر 6 بوصة وبقدرة 30 لتر فى الثانية لخدمة الأهالى، وجارى إنشاء بئر أخر فى المنطقة القبلية لترعة الإسماعيلية.

شاكر صالح رئيس قرية المحسمة القديمة
شاكر صالح رئيس قرية المحسمة القديمة
 

أعمال نظافة مستمرة

وأوضح شاكر صالح أن هناك أعمال نظافة مستمرة بالقرية ورفع الإشغالات والرتش ونظافة مداخل القرية عن طريق الوحدة المحلية، وجارى تجديد شبكة الإنارة بمنطقة شعيب ضمن خطة العزل بطول 1500 متر، وتجديد شبكات القرية تباعا حسب الأولويات والخطة التى يتم تنفيذها بالقرية، وتم دعم القرية بأعمدة إنارة بتكلفة 150 ألف جنية ومهمات وأدوات كهربائية بـ 150 ألف جنية أيضا من الخطة الاستثمارية للقرية، ورصف طريق صبيح بطول 600 متر وبتكلفة 500 ألف جنية، و300 ألف جنية لتغطية عدد من المساقى بالقرية لتقليل مياه الرشح والمياه الجوفية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل طريق المعاهدة الزقازيق أمام المحسمة المحطة، وجارى التنسيق مع هيئة البريد لتجديد مكتب بريد السويدات المغلق.

 
 
 
 
 
 
حفر بئر ارتوازى بالقرية
حفر بئر ارتوازى بالقرية

 

8--نظافة
نظافة

 

الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة
الوحدة المحلية لقرية المحسمة القديمة

 

 


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