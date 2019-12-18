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رئيس قائمة الوسط: تنازلت لصالح المستشار يسرى عبد الكريم بانتخابات نادى القضاة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 01:28 م
رئيس قائمة الوسط: تنازلت لصالح المستشار يسرى عبد الكريم بانتخابات نادى القضاة المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس قائمة الوسط
كتبت هدى أبو بكر

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قال المستشار الدكتورعبد الفتاح مراد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ورئيس قائمة الوسط، أنه قدم طلب تنازل عن الترشح لرئاسة نادى القضاة إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، وذلك لصالح المستشار يسرى عبد الكريم رئيس قائمة وحدة القضاة.
 
وأضاف مراد فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه قام بناء على طلب رئيس وأعضاء قائمة وحدة القضاة لتحقيق الوحدة الفعلية لأصوات القضاة وعدم تجزئتها وبناء على طلب عدد كبير من قضاة مصر فقد تنازل لصالح المستشار يسرى عبد الكريم.
 
وأكد مراد على أن قائمة الوسط التى يترأسها مازالت قائمة وسيدلى بصوته إلى جميع أفراها، مضيفا: أن البرنامج الانتخابى لقائمة الوسط مازال قائما ونابع من جميع أعضاء قائمة الوسط ومصدره رغبات القضاة أنفسهم.
 
وأشار إلى أن برنامج قائمة وحدة القضاة لا يختلف كثيرا عن برنامج قائمة الوسط لانهما تعبير صادق عن رغبات القضاة وآمالهم نحو مستقبل أفضل.
 
وأوضح مراد أنه قدم طلب تنازل فعلى إلى اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاه وتمت الموافقة عليه، وعن انتهاء مواعيد التنازلات وفق المواعيد التى كانت قد قررتها اللجنة المشرفة قال، أنه قد طلب من لجنة الانتخابات استخدام سلطاتها التقديرية المعروفة فى قبول تنازله، على الرغم من انتهاء المدة القانونية ، مشيرا إلى أنه طلب حذف اسمه من المرشحين حتى لا يترك اسمه ضمن مطبوعات لجنة الانتخابات، ويؤدى ذلك إلى تفتيت الأصوات لاحتمال أن يكون هناك قضاة لا يعلمون بهذا التنازل.
 
ويأتى تنازل رئيس قائمة الوسط ليمثل مفاجأة قبل ساعات من التصويت فى انتخابات نادى القضاة والتى ستنطلق الجمعة 20 ديسمبر،ولينخفض عدد القضاة المرشحين على مقعد رئيس النادى إلى 4 مرشحين بلاد من 5 مرشحين.

نادى القضاة

انتخابات نادى القضاة

انتخابات القضاة

تنازل المستشار عبد الفتاح مراد

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