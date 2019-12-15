بالأسماء.. المرشحون فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة

كتبت هدى أبو بكر

بدأ العد التنازلى للانتخابات الكلية لنادى القضاة والتى ستكون الجمعة المقبلة 20 ديسمبر ، حيث يبلغ إجمالي عدد المرشحين 74 مرشحا، موزعين كالتالى، و5 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على مقاعد المستشارين.

وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.

ويخوض الانتخابانت 4 قوائم رئيسية ، فيما يخوض باقى المرشحين منفردين على عدد مقاعد مجلس الإدارة.

قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته ، وتضم القائمة:

مقعد المتقاعدين : المستشار أبو المجد عيسى رئيس محكمة الاستئناف الأسبق

مقاعد المستشارين: أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض، ومحمد صبحى خليفة رئيس محكمة الاستئناف، وطارق أبوزيد رئيس محكمة الاستئناف، ورضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض، وحازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف

مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة: حمدى عبدالتواب رئيس المحكمة، وشادى خليفة رئيس المحكمة، أحمد سمير الجمال رئيس المحكمة، وكريم الزقرد رئيس المحكمة، ومحمد بهاء جمال الدين قاضى

مقاعد النيابة العامة.. أسامة الصيرفى المحام العام بنيابة النقض، ومحمود الميرغنى المحامى العام بنيابة النقض، وحازم أبو سديرة المحام العام بنيابة النقض، ومحمد هانى عبد الجابر رئيس النيابة، ومحمد فاروق وكيل النائب العام.

القائمة الثانية "الوسط " برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادى.، تضم، على مقعد المتقاعدين المستشار سيف النصر سليمان.

وعلى مقاعد المستشارين كلا من، مصطفى السيد هاشم رئيس محكمة الجنايات، محمد عوض السعدى رئيس محكمة الاستئناف على الصادق نائب رئيس محكمة الاستئناف، وليد سعد السيد المستشار بمحكمة الاستئناف، ومحمد الملط المستشار بمحكمة الاستئناف.

ويترشح على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم كل من، محمود جميل رئيس المحكمة ، محمد عزمى رئيس المحكمة ، أحمد عابد رئيس المحكمة، محمد عبد الصبور رئيس المحكمة

وعلى مقاعد النيابة اعامة كل من ، محمد جميل حمدانى رئيس النيابة ، باسم عبد الغنى وكيل النائب العام، أحمد حسين الحمزاوى وكيل النائب العام ، مصطفى محمد هاشم وكيل النائب العام ، إبراهيم العيسوى وكيل النائب العام.

القائمة الثالثة "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى، وتضم كلا من، المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية الأسبق، عن مقعد المتقاعدين.

وعلى مقاعد المستشارين كل من ، محمد عبده صالح، وأحمد هارون، وأحمد رجب، ومحمد أبازيد، وإيهاب السعدنى

وعلى مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم كل من، أحمد عبد الراضى، وصلاح الشاهد، وأحمد مهابة، ومحمود عابدين، وعلى السيسى.

وعلى مقاعد النيابة كل من، مصطفى عبدالعال، ومحمد صلاح، وأحمد أبوشكر، ومحمد صلاح، ومحمد عبدون.

والقائمة الرابعة قائمة "خادمى القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى ، وتضم كلا من على مقعد المتقاعدين المستشار جمال القيسونى.

وعلى مقاعد المستشارين كل من، وليد حامد عرابين رئيس محكمة استئناف طنطا، وحازم كمال الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، وأمجد شوقى الرئيس بمحكمة استئناف الأسماعيلية، وعلا حسين الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

وعلى مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة كل من، مصطفى السمدوني رئيس محكمة بمحكمة المحلة الكبرى الابتدائية، وجعفر حجازي رئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية، ومحمد أبو مسلم رئيس محكمة بالمكتب الفني بمحكمة النقض، و

محمد رضا القاضي بمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية، ومحمد عبد الصبور القاضي بمحكمة الزقازيق الابتدائية

وعلى مقاعد النيابة العامة كل من، محمد قنصوة وكيل أول نيابة العجوزة ، ومهند فودة وكيل نيابة ثاني المحلة الكبرى ، وأحمد ناجي وكيل نيابة مركز دمياط ورأس البر

فيما يخوض مرشح خامس على مقعد رئيس النادى وهو المستشار شادى شلبى رئيس الاستئناف ، دون وجود قائمة انتخابية.

وينشر اليوم السابع القائمة بالكامل للمرشحين