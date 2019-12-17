سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اعرف نوعية المقاعد المطلوب شغلها فى انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:41 م
اعرف نوعية المقاعد المطلوب شغلها فى انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة انتخابات نادى القضاة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد الجمعة المقبلة 20 ديسمبر حدثا هاما للوسط القضائى، وهو الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادى القضاة.

وهناك 17 مقعدا تجرى عليها الانتخابات ، هى: مقعد  الرئيس ، ومقعد عن المتقاعدين ، و 5 مقاعد للمستشارين، و 5  مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و 5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

ويخوض الانتخابات 74 مرشحا ، موزعين كالتالى:

5 مرشحين على مقعد الرئيس، و4 مرشحين على مقعد المتقاعدين، و19 مرشحا على مقاعد النيابة، 23 مرشحاعلى مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، 23 مرشحا على مقاعد المستشارين

وهناك 4 قوائم رئيسية تخوض الانتخابات هى:

قائمة "تكافل القدرات، وتضافر الجهود، واستثمار الخبرات"، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادى المنتهية ولايته، وقائمة "وحدة القضاة" برئاسة المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادى، وقائمة "خادمى القضاة"، برئاسة المستشار أحمد الشافعى، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادى، وقائمة "الوسط " برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المرشح لرئاسة مجلس إدارة النادى.

فيما يخوض المستشار شادى شلبى رئيس الاستئناف الانتخابات على مقعد رئيس النادى، دون وجود قائمة انتخابية.


انتخابات القضاة

نادى القضاة

انتخابات نادى القضاة

موعد التصويت فى انتخابات القضاة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"قتل بدون إعدام".. 2019 تشهد جرائم نفذها قصر.. ضحية الشهامة بالمنوفية يتصدر المشهد.. وطفل يقتل والده بسبب المصروف بكرداسة.. وآخر يقضى على صديقه والسبب "تافه".. وقانونى: لا يجوز إعدامهم طبقاً للقانون

"قتل بدون إعدام".. 2019 تشهد جرائم نفذها قصر.. ضحية الشهامة بالمنوفية يتصدر المشهد.. وطفل يقتل والده بسبب المصروف بكرداسة.. وآخر يقضى على صديقه والسبب "تافه".. وقانونى: لا يجوز إعدامهم طبقاً للقانون

لو بتحب البعد عن المألوف.. تفاصيل أغرب 5 فنادق حول العالم أحدهما بواحة سيوة

لو بتحب البعد عن المألوف.. تفاصيل أغرب 5 فنادق حول العالم أحدهما بواحة سيوة

صور.. وزارة الزراعة تصمم آلة لزراعة القمح بمصاطب وابتكار أخرى لرجيع الأرز

صور.. وزارة الزراعة تصمم آلة لزراعة القمح بمصاطب وابتكار أخرى لرجيع الأرز

تركى آل الشيخ.. راعى الترفيه بالسعودية وحضور كبير على السوشيال ميديا

تركى آل الشيخ.. راعى الترفيه بالسعودية وحضور كبير على السوشيال ميديا

وزير التنمية المحلية: الأتوبيس الكهربائى تصنيع محلى بنسبة 76%

وزير التنمية المحلية: الأتوبيس الكهربائى تصنيع محلى بنسبة 76%

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-12-2019

السيسى: سعدت بالمشاركة فى ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم

السيسى: سعدت بالمشاركة فى ماراثون يجمع بين مختلف شباب العالم

تفجير محطة كهرباء عمرها 100 عام بأمريكا.. فيديو وصور

تفجير محطة كهرباء عمرها 100 عام بأمريكا.. فيديو وصور

التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة

التأمين الصحى الشامل تنفى بيع المستشفيات الحكومية غير التابعة للمنظومة

كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

كاريكاتير يسخر من حماقات أردوغان.. الديكتاتور يهدد "بغازاته"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

دانى ألفيس ينشر صورا جديدة لزيارته للأهرامات بصحبة زوجته على "انستجرام"

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والإسماعيلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة