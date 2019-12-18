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أحمد أبو الغيط: تركيا وإيران تسعيان إلى إضعاف الجامعة العربية

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 10:34 م
أحمد أبو الغيط: تركيا وإيران تسعيان إلى إضعاف الجامعة العربية أحمد أبو الغيط
كتب محمد شرقاوى

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قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك هيمنة إيرانية غير مسبوقة فى الشرق الأوسط، مضيفا أن الأوضاع فى المنطقة تدهورت بعد غزو العراق عام 2003، وأحداث 2011 أثرت بالسلب فى المجتمعات العربية.

وأضاف الأمين العام خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، خلال برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، أن انهيار الدول الوطنية فى بعض الدول العربية شجع بعض الدول الإقليمية التدخل فى شئونها، مؤكدا أن الجامعة العربية أدانت التدخل التركى فى العراق وسوريا.

وأوضح أبو الغيط، أن التدخلات الأجنبية فى شئون الدول العربية كانت مخربة، وما حدث فى المنطقة هو تدمير وليس تعمير، كما أثر بالسلب على القضية الفلسطينية، مؤكدا أن تركيا وإيران تسعيان إلى إضعاف الجامعة العربية من أجل تحقيق أهدافها، ونقف بجانب الشرعية اليمنية ونرفض ممارسات الحوثيين، والجامعة تطالب الدوليين بالتفاوض مع الحكومة الشرعية فى اليمن، وإيران تتدخل بشكل كبير فى اليمن.

 

 

وتابع  أمين جامعة الدول العربية، أن ميثاق الجامعة يؤكد عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأعضاء، والأمة العربية مطالبة بالتكاتف من اجل الدفاع عن الإرادة العربية، مضيفا أن الجامعة لا تملك القدرة على تأثير فى الأزمة السورية بسبب تجميد عضويتها، مؤكدا أن الدول العربية كانت فى حاجة إلى التغيير وتعديل المسار ومكافحة الفساد.

وأكد أحمد أبو الغيط، أن إتاحة التدخل الغربى لتغيير الأوضاع يعطى الفرصة للتحكم فى الدول، مضيفا أن مصر خسرت 75 مليار دولار من مصدر دخل واحد بسبب الفوضى، والقوات المسلحة حافظت على الدولة ومؤسساتها.

 


احمد ابو الغيط

تركيا

الجامعة العربية

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منتدى شباب العالم

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