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أبو الغيط: اللغة العربية ركيزة هوية الأمة وحامل ثقافتها

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 04:59 م
أبو الغيط: اللغة العربية ركيزة هوية الأمة وحامل ثقافتها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أ ش أ

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أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن اللغة العربية تعد الركيزة الأساسية فى الهوية العربية وأن الحفاظ عليها وتطويرها والعمل على نشرها يعد مجالاً مهماً من مجالات العمل العربى المشترك التى تهتم بها الجامعة.
 
وشدد أبو الغيط، فى تصريحات له، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بيوم اللغة العربية الذى يوافق 18 ديسمبر من كل عام، على أن اللغة العربية هى لغة حضارة وثقافة وعلم، وأنها من أكثر لغات العالم غنى وثراء، ومن أسرعها انتشاراً فى الوقت الحالي.
 
وأضاف، أنها اللغة الحاملة للثقافة العربية بامتداداتها التاريخية لقرون بعيدة، وأنها تمثل الجسر الواصل بين أبناء الأمة عبر 22 دولة عربية، وأنها تمثل كذلك حلقة الوصل بين العرب وتراثهم الممتد، مشيراً إلى أنه يندر أن نجد فى هذا العصر لغة يستطيع أبناؤها قراءة واستيعاب منتجها الثقافى الذى يعود لما يزيد عن 15 قرناً من الزمان، ذلك أن اللغة العربية تعد استثنائية فى قدرتها على البقاء والتكيف.
 
ودعا أبو الغيط الحكومات العربية، للعناية بتدريس اللغة العربية ومناهجها، كما ناشد المثقفين العرب استكشاف السبل الكفيلة بتطوير اللغة العربية لتواكب العلوم الحديثة بالأخص فى العصر الرقمى.
 

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اللغه العربيه

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