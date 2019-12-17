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“FDA” توافق على دواء جديد لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:00 م
“FDA” توافق على دواء جديد لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب fda هيئة الغذاء والدواء الأمريكية
كتب بيتر إبراهيم

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وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم على استخدام دواء يحتوى على المادة الفعالة  (إيثيل إيكوسابنت) كعلاج مساعد (ثانوي) لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين البالغين، الذين لديهم مستويات مرتفعة من الدهون الثلاثية من 150 ملليجرام لكل ديسيلتر أو أعلى.

وقال الباحثون إنه يجب أن يكون المرضى إما مرضى القلب والأوعية الدموية أو مرضى السكري أو الاثنين، كما ينصح بمواصلة النشاط البدني والحفاظ على نظام غذائي صحي.

وهو أول دواء معتمد من إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين المرضى الذين يعانون من مستويات مرتفعة من الدهون الثلاثية كإضافة للعلاج بأدوية الكوليسترول.

وتعتبر العقاقير المخفضة للكوليسترول هي أدوية تستخدم لعلاج مستويات الكوليسترول المرتفعة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال "جون شاريتس"، نائب المدير التنفيذي لقسم منتجات الأيض والغدد الصماء في مركز تقييم الأدوية والأبحاث في إدارة الأغذية والعقاقير: "تدرك إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) الحاجة إلى علاجات طبية إضافية لأمراض القلب والأوعية الدموية".

وتابع "شاريتش": "إن موافقة اليوم ستمنح المرضى الذين يعانون من ارتفاع الدهون الثلاثية وغيرها من عوامل الخطر المهمة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ، خيارا علاجيا مساعد يساعد في تقليل خطر الإصابة".

 

 

 


FDA

امراض القلب

الاوعية الدموية

علاج الدهون الثلاثية

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