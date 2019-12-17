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تناول البيض يوميا لا يرتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 12:30 م
تناول البيض يوميا لا يرتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية تناول البيض لا يرتبط بأمراض القلب
كتبت إيناس البنا

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كشفت دراسة حديثة أن تناول البيض لا يرتبط بشكل كبير بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وقال الباحثون إن اتباع نظام غذائي منخفض في الكوليسترول الغذائي يساعد في تقليل خطرالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ولكن في الوقت نفسه شددت الدراسة التي نشرت في مجلة " Circulation "، أنه لا يزال خفض الكوليسترول في الغذاء نصيحة جيدة للحفاظ على خفض مستويات البروتين الدهني السيئ الذي يعمل علي انسداد الشرايين .

حيث يسهم الكثيرمن الكوليسترول بالدم في تكوين رواسب صلبة وسميكة في الشرايين، وهي عملية تكمن وراء معظم أمراض القلب والسكتات الدماغية، فعندما يوجد الكثير من الكوليسترول في الدم، فقد يتسبب ذلك في كثافة وسمك الشرايين كثيفة، مما قد يساهم فى الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

و تقترح جمعية القلب الأمريكية أن اتباع نظام غذائي صحي للقلب يمكن أن يقلل من الكوليسترول الغذائي، ويحتوي هذا النوع من النظام الغذائي أيضًا على الدهون غيرالمشبعة المتعددة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول.

الدهون المشبعة التي توجد في الغالب في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان كاملة الدسم، وكذلك الزيوت الاستوائية  يجب استبدالها بالدهون غير المشبعة المتعددة مثل الذرة أو زيوت فول الصويا

وفي الوقت نفسه، تزعم دراسة أجرتها جامعة نورث وسترن، أن تناول الكثير من البيض قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

حيث أوضحت مؤلفة الدراسة عن أن المشكلة في الكوليسترول الذي يوجد فى صفار البيض، وكجزء من النظام الغذائي الصحي يحتاج الشخص إلى تناول كميات أقل من الكوليسترول، وبالتالى فأن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أقل من الكوليسترول لديهم خطر أقل في الإصابة بأمراض القلب.

 


أمراض القلب

اوعية دموية

الكوليسترول

الدهون غير المشبعة

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