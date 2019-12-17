صور.. محافظ المنيا يتفقد عددا من المدارس ويوجه بمراجعة أعمال الصيانة للمرافق

المنيا - فريق المحافظات

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المدارس داخل مدينة المنيا، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول ومتابعة الأنشطة المدرسية والوقوف على احتياجات ومتطلبات المدارس ومتابعة الاستعدادات الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الاول.

بدأ المحافظ جولته ، التي رافقه فيها التفتيش الفني والمتابعة ، بتفقد عدد من مدارس حي غرب المدينة منها مدرسة السلام الإعدادية بنات، ومدرسة السلام الثانوية بنين بالإضافة إلى مدرسة القومية الخاصة (عربي ـ لغات).

وقال المحافظ إن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة، فالاهتمام بالعملية التعليمية ونجاحها هي نواة الازدهار والتقدم لمصر، مؤكدا حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للتحصيل الدراسي للتلاميذ.

والتقى المحافظ خلال جولته بالمدارس بالطالبات والطلاب داخل الفصول مطالباً إياهم بالاجتهاد والتفوق العلمي والعمل الجاد في التحصيل الدراسي للتفوق وحصد المراكز الأولى كل عام على مستوى المحافظة والجمهورية.

ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بمراجعة كافة أعمال الصيانة واستيفاء كافة احتياجات المدارس واجراء الترميمات المطلوبة لكافة مدارس المحافظة واستكمال اعمال صيانة المرافق والإضاءة في جميع الفصول ومراجعة اجراءات الحماية المدنية والتأكد من سلامة وجودة شبكات الإطفاء والحريق .

وطالب المحافظ المعلمين بوضع مصلحة الطالب في المقام الاول والتركيز على الجوانب التربوية في التعليم وتحقيق الانضباط في مواعيد العمل والتركيز على الانشطة التعليمية التي تنمى قدرات ومهارات الطالب وتساعدهم على فهم واستيعاب المناهج الدراسية قائلاً" لابد ان يكون لدينا قناعة اولاً بالأهداف التي تسعى الدولة الى ترسيخها من خلال المنظومة التعليمية الجديدة لنصبح قادرين على تحقيقها ونرتقى جميعاً بالعملية التعليمية" .

كما وجه المحافظ الوحدة المحلية بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الإشغالات حفاظاً علي المظهر الحضاري للمحافظة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال المتابعة والمرور الدوري على جميع المواقع .



























