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صور.. محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة تنمية الصعيد تنفيذ مشروعات تنموية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:52 ص
صور.. محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة تنمية الصعيد تنفيذ مشروعات تنموية محافظ المنيا يبحث مع وفد هيئة تنمية الصعيد تنفيذ مشروعات تنموية
المنيا - فريق المحافظات

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استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء سامي الشناوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل إقامة مشروعات إنتاجية، وتنموية بالمحافظة في كافة القطاعات، للاستفادة من إمكانات ومقومات المحافظة الاقتصادية.

 

وأكد المحافظ خلال اللقاء وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وذلك من خلال تطوير المشروعات الإنتاجية، والعمل على توافر كافة المقومات اللازمة لتطويرها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتعظيم الاستفادة منها، لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير تناول اللقاء دراسة إقامة مشروعات تنموية في المجالات الزراعية والصناعية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم في توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.

 

وأجري الوفد جولة تفقدية شملت منطقة زراعة قصب السكر بمنطقة بلنصورة التابعة لمركز أبو قرقاص غرب، والتي تعتمد على طرق الري الحديث" الري بالتنقيط"، وأشاد الوفد بالتجربة بما توفره من مياه في ري مساحة أكبر من الاراضي وتحقق إنتاجية أعلي، وكذلك تم زيارة مشروع دواجن شوشة، ومصنع الأعلاف بمركز سمالوط.

 

من جانبه أكد اللواء سامي الشناوي، استعداد الهيئة البدء في دعم مشروعات تنموية بالمحافظة في مختلف المجالات والاستفادة من المشروعات المقامة لدفع عجله التنمية الاقتصادية، يأتي ذلك ضمن خطه الهيئة لتنمية محافظات الصعيد، وفتح أفاق جديدة للتنمية و لتوفير فرص العمل للشباب واستغلال خبراتهم، لرفع معدلات النمو، وإتاحة الفرصة أمامهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .

 

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