صور.. "حياة" مبادرة لتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة الحرف اليدوية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

دشن عدد من المهتمين بقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة الأقصر، مبادرة "حياة" لتعليم ذوى الإعاقة الحرف اليدوية، لتحسين مستواهم الاقتصادى والاجتماعى والنفسى، من خلال توفير فرص عمل لهم من تلك الحرف اليدوية، وتطوير مستوى إجادتهم لتلك الأعمال.

ومن جانبها، قالت هبة رمضان، المسئولة عن مبادرة حياة، إن المبادرة تأتى ضمن برنامج تنمية أبناء الصعيد التابع لوزارة الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن السبب وراء تدشينها لتلك المبادرة هو قلة فرص العمل المتوفرة لذوى الاحتياجات الخاصة، وعدم قدرة اندماج الحرفيين منهم فى سوق العمل، فضلًا عن عدم وجود حملات تسويق جيدة لتلك المنتجات اليدوية التى يصنعها ذو الإعاقة، مضيفةً أن المبادرة تضم كافة ذوى الاحتياجات الخاصة من صم وضعاف سمع ومكفوفين وإعاقات حركية وذهنية بسيطة، وأنها تستهدف الشباب من سن 15 وحتى سن 30 من كلا الجنسين.

وأضافت المسئولة عن مبادرة حياة، أن أولى فعاليات المبادرة كانت التعريف بالخامات المستخدمة فى تصنيع الإكسسوارات وتصنيع الأساور، والتى ضمت 18 شابًا من ذوى الاحتياجات الخاصة، يوم الأحد الماضى، على أن تستكمل باقى الفعاليات فى الأيام المقبلة للوصول لمستوى اقتصادى واجتماعى ونفسى جيد لذوى الإعاقة.



حياة مبادرة لتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة الحرف اليدوية بمحافظة الأقصر

جانب من فعاليات حياة مبادرة لتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة الحرف اليدوية بمحافظة الأقصر