سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الأقباط يحتفلون بذكرى نياحة القديس "متاؤس الفاخورى" جنوب الأقصر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:05 ص
صور.. الأقباط يحتفلون بذكرى نياحة القديس "متاؤس الفاخورى" جنوب الأقصر الأقباط يحتفلون بذكرى نياحة القديس "متاؤس الفاخورى"
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفل أقباط محافظة الأقصر، بعيد القديس الأنبا متاؤس الفاخوري، بمقر الدير بمنطقة جبل أصفون بإسنا، بحضور الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان والمشرف البابوي للدير وعدد من الآباء الكهنة ومجمع رهبان الدير، حيث توافد المئات من الأقباط من المحافظات والقرى المجاورة على الدير غرب محافظة الأقصر، للاحتفال بذكرى نياحة القديس الأنبا متاؤس الفاخوري، وسط حضور شعبي كبير من رجال الكنيسة والأقباط من جميع المحافظات.

ومن جانبه، قال أبرام عادل المنسق الإعلامي لاحتفالات الدير، إنه الاحتفالات تضمنت أداء صلوات رفع بخور عشية وتطيب رفات القديس الموجودة بالمقصورة الخشبية بجوار مدخل الحصن الأثرى، وزفة رفات القديس والطواف به بداخل وخارج الدير الأثرى، حيث قاد صباح اليوم الثلاثاء، الأنبا متاؤس المشرف البابوي للدير قداس عيد نياحة القديس بديره غرب مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، وشاركه نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، وعدد من الآباء الكهنة من الأيبارشيات والأديرة المجاورة.

والجدير بالذكر أنه في 21-11-2013م، اجتمع المجمع المقدس برئاسة البابا الأنبا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وتم الاعتراف بدير الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون بإسنا، وتنصيب نيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان العامر، للإشراف على دير الفاخوري، وبحسب الكتاب التاريخي للكنيسة القبطية (السنكسار)، خصصت الكنيسة القبطية اليوم السابع من شهر كيهك من كل عام قبطي، الإحتفال بذكري نياحة القديس.

ويقول أبرام عادل المنسق الإعلامي لاحتفالات الدير، إنه كان قد ولد هذا القديس من أبوين مسيحيين، وكان والده يشتغل بصناعة الفخار وقد رباياه علي حب التقوي والفضيلة، وكان منذ شبابه المبكر يتردد على الأديرة ويتعلم الحياة الروحية من الرهبان، واشتاق إلى حياة الرهبنة، فذهب إلى أحد أديرة القديس باخوميوس القريبة من إسنا، وطلب من الأب مرقس رئيس الدير أن يقبله تحت إرشاده. فَقبِلَهُ، وبعد قليل ألبسه إسكيم الرهبنة.

وبدأ الراهب متاؤس حياته الرهبانية بجهادات نسكية قوية، وكان محباً للصلاة والوحدة، فعمل لنفسه مغارة بجبل أصفون بالقرب من الدير وانفرد فيها عابداً مصلياً، وبعد نياحة الأب مرقس اختار الرهبان الأب متاؤس ليكون أباً ورئيساً للدير. ولما تقلد هذه المسئولية، قام بمهام عمله خير قيام وعمّر كثيراً في الدير حتى تسمَّى هذا الدير باسمه بعد نياحته، ودُفن جسده فيه. وقد ذكر المقريزي هذا الدير بقوله: " يوجد بأصفون دير كبير ورهبانه معروفون بالعلم والمهارة وهو من أديرة الصعيد الآيلة للاندثار بعد كثرة عمارتها ووفرة أعداد رهبانها ".

ويؤكد أبرام عادل، أنه بجانب النهضة الرهبانية والعمرانية الضخمة التي قام بها الأب متاؤس في ديره فقد منحه الله مواهب كثيرة مثل شفاء الأمراض وإخراج الشياطين وإقامة الموتى وعلم الغيب حتى ذاع صيت قداسته في كل البلاد المحيطة. وقد بلغ من قداسة هذا الأب أن الوحوش كانت تأنس إليه وتتناول طعامها من يديه. ولما أكمل سعيه الطاهر تنيَّح بسلام. وما زال جسده موجوداً حتي الأن في مقصورة خشبية جميلة صغيرة خاصة بجوار مدخل حصن الدير القديم.

 

الأقباط يحتفلون بذكرى نياحة القديس متاؤس الفاخوري جنوب الأقصر (1)
الأقباط يحتفلون بذكرى نياحة القديس متاؤس الفاخوري جنوب الأقصر

 

الأقباط يحتفلون بذكرى نياحة القديس متاؤس الفاخوري جنوب الأقصر (2)
الأقباط يحتفلون بذكرى نياحة القديس متاؤس الفاخوري جنوب الأقصر

 

الأقباط يحتفلون بذكرى نياحة القديس متاؤس الفاخوري جنوب الأقصر (3)
الأقباط يحتفلون بذكرى نياحة القديس متاؤس الفاخوري جنوب الأقصر

الاقصر

احتفالات الاقباط بالاقصر

ذكري نياحة القديس متاؤس الفاخوري

دير اصفون

مدينة اسنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. قبطى بالأقصر يطلق مبادرة "رد الجميل" ويوزع حلوى المولد على المعلمين

الإثنين، 11 نوفمبر 2019 11:20 ص

صور.."مبادرة التعايش السلمى" لدعم المحبة بين أطفال المسلمين والأقباط بالأقصر.. شاب قبطى يطلق المبادرة برفقة متطوعين.. تنظيم سلسلة من الفعاليات المختلفة للتقريب بين أبناء الديانتين من الصغر

الجمعة، 16 أغسطس 2019 02:00 م

صور.. أقباط الأقصر يواصلون الاحتفال والصلاة بكنيسة العائلة المقدسة

الإثنين، 25 ديسمبر 2017 12:57 ص

آلاف الأقباط بالأقصر يخرجون فى الدورة الختامية لعيد "دير مارجرجس" بالرزيقات.. اللجنة الباباوية تشارك فى طواف الشمامسة برفات القديسين الثلاثة.. والأمن يرفع درجة الاستعداد وتفتيش ذاتى لجميع زوار الدير

الخميس، 16 نوفمبر 2017 03:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط

مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

أستون فيلا يواجه "شباب" ليفربول فى ربع نهائي كأس الرابطة

أستون فيلا يواجه "شباب" ليفربول فى ربع نهائي كأس الرابطة

بيراميدز "الجريح" يستدرج الجونة فى الظهور الأول لـ رضا شحاتة

بيراميدز "الجريح" يستدرج الجونة فى الظهور الأول لـ رضا شحاتة

صور.. أحدث تقاليع موضة الجوارب فى 2020.. الترتر والورود أبرزها

صور.. أحدث تقاليع موضة الجوارب فى 2020.. الترتر والورود أبرزها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة