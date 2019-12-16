عروض كاراتية باحتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة بجامعة القاهرة.. صور

نظمت جامعة القاهرة اليوم الإثنين احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، من خلال تقديم معرض فنى ومشغولات يدوية وابتكارات خاصة بالطلاب ذوى الإعاقة، أمام المكتبة المركزية الجديدة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وتضمنت الاحتفالية تقديم عروض كاراتيه لذوى الاحتياجات الخاصة وفقرات غنائية وسط حضور مكثف لطلاب الجامعة.

كان الدكتور محمد الخشت، أوصح أن الجامعة أطلقت مبادرة لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع، تضمنت العديد من الفعاليات منها قيام كلية العلاج الطبيعى بعمل دورة تدريبية فى تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، كما تعمل الجامعة على استقبال لجنة من إدارة التجنيد والتعبئة، لتقديم خدماتها و إنهاء المواقف التجنيدية لطلبة الجامعة من ذوي الإعاقة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة حققت طفرة كبيرة فى حقوق ذوي الإعاقة، وتولى اهتمامًا بالغًا بهذا الملف وتقدم لهم الرعاية والاهتمام باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدى ما يدفعهم للعمل، مشيرًا إلى أنه تم انشاء وحدة بالجامعة لذوى الإعاقة لسهولة التواصل معهم وحل مشكلاتهم.