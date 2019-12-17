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صور.. انطلاق فاعليات مبادرة "بإيدينا نجملها" بقرية سجين الكوم فى الغربية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:33 ص
صور.. انطلاق فاعليات مبادرة "بإيدينا نجملها" بقرية سجين الكوم فى الغربية جانب من الأعمال
الغربية محمد طارق

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بدأت منذ قليل فاعليات مبادرة "بإيدينا نجملها" بقرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وذلك لتنفيذ أعمال المبادرة داخل نطاق المجلس القروى بسجين، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية .

 

ومن جانبه أكد اللواء محمد المجبر رئيس مجلس ومدينة قطور، أنه تم اختيار قرية سجين كنموذج لتنفيذ أعمال مبادرة بإيدينا نجملها، والتى أطلقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لتنظيف وتجميل القرى والعزب ورفع القمامة من الشوارع وكذلك مخلفات الهدم، بمشاركة أبناء القرى والمدن فى العمل المجتمعى.

 

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية كان قد أطلق فاعليات مبادرة بإيدينا نجملها الجمعة الماضية بمدينة طنطا بالاشتراك بين أجهزة المحافظة وجامعة طنطا، وذلك فى إطار الاهتمام بأسلوب الحياة اليومية للمواطنين وتحسين المظهر العام لقرى ومدن المحافظة، وإعلاء مبدأ المشاركة المجتمعية .

 

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

 

رفع القمامة
رفع القمامة

 

مبادرة بادينا نجملها بقطور
مبادرة بادينا نجملها بقطور

 


محافظ الغربية

بايدينا نجملها

قطور

سجين الكوم

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