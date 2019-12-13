سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 ديسمبر 2019 06:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الغربية يتابع أعمال مبادرة "بإيدينا نجملها" بنطاق حى أول وثانى طنطا

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 05:02 م
صور.. محافظ الغربية يتابع أعمال مبادرة "بإيدينا نجملها" بنطاق حى أول وثانى طنطا مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جولة تفقدية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ اليوم شوارع حى أول وثان طنطا لمتابعة أعمال مبادرة "بأيدينا نجملها" التى يشارك بها جامعة طنطا وحزب مستقبل وطن بالتعاون مع محافظة الغربية.

وبدأ محافظ الغربية جولته بشارعى على مبارك ثم شارع كفر عصام وشارع محب حيث التقى الشباب المشاركين فى المبادرة أثناء رسم لوحات جدارية لتجميل الأسوار الخارجية حيث قام بمشاركتهم فى أعمال الرسم والتلوين، موجهاً بمراعاة أن تعكس الرسومات تاريخ المحافظة ومعالمها الدينية والأثرية والحضارية وأيضاً تتضمن الرسومات التى تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن.

وخلال الجولة؛ أكد محافظ الغربية أن المبادرة اليوم بطنطا هى البداية وأن الأيام القادمة ستشهد العديد من المبادرات التى ستنعكس بالإيجاب على حياة المواطنين، مقدماً الشكر لكل من ساهم فى هذه المبادرة من جامعة طنطا وطالب الجميع بإعلاء قيم المشاركة المجتمعية للنهوض بالمحافظة.

 

IMG-20191213-WA0024
 
مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا (1)
مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا 

 

مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا (2)
مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا 

 

مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا (8)
مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا 

 

مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا (9)
مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا 

 

مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا (10)
مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا 

 

مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا (11)
مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا 

 

مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا (12)
مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا 

 

مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا (13)
مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا 

 

مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا (14)
مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا

 

مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا (15)
مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا 

 

مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا (16)
مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا 

 

مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا (17)
مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا (17)

 

مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا (18)
مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا 
 
مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا (19)
مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا 

 

مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا (20)
مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا 

 


محافظة الغربية

محافظ الغربية

مبادرة بايدينا نجملها

طنطا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

موجز6.. الرئيس السيسى يهنئ الجزائر وعبد المجيد تبون بنجاح الانتخابات الرئاسية

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

محمود حميدة عن عدم مشاركته سينمائيا مؤخرا: الناس عاوزة أحمد عز مش واحد معجز زيى

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

Peaky Blinders في القائمة النهائية لأفضل 10 مسلسلات على IMDB

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

بعد جر قطار 219 طنا.. أعرف أبرز الأرقام القياسية للروسى سافكين ×4 فيديوهات

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

فيديو جراف.. كل الطرق تؤدى إلى أبطال جدد فى أوروبا

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

مليونيرات العالم لعام 2019.. 131 مليار دولار تضع مؤسس أمازون على رأس قائمة "فوربس".. بيل جيتس ثانيا بـ96.5 مليار دولار.. مؤسس "فيس بوك" بالمرتبة السابعة بـ62.3 مليار.. واللبنانى كارلوس الحلو خامسا بـ64 مليار

تايلور سويفت ونيكى مناج وبيلى أيليش أبرز الفائزين بـBillboard Women In Music

تايلور سويفت ونيكى مناج وبيلى أيليش أبرز الفائزين بـBillboard Women In Music

بعد تعافيه من الإدمان.. مصفف شعر أمريكي يساعد المدمنين بقصات شعر مجاناً

بعد تعافيه من الإدمان.. مصفف شعر أمريكي يساعد المدمنين بقصات شعر مجاناً

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

ساديو ماني لاعب شهر نوفمبر فى الدوري الإنجليزي

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

شرم الشيخ تشهد مساء اليوم انطلاق مسرح منتدى شباب العالم بعروض إبداعية

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

خلص الكلام.. كهربا لاعبا فى الأهلى 4سنوات ونصف..193يوما من الجدل تنتهى بعودة الفولت العالى للقلعة الحمراء.. بين رحلة باريس وترحيب الزمالك برحيله ورسائل غامضة صانع ألعاب الأبيض يرتدى قميص الأحمر بالإيجبشيان ليج

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

محمد إيهاب وسارة سمير ينضمان لقائمة ضحايا المنشطات.. إحسان ترك المجد وابتعد عن الساحة.. كرم جابر غياب 4 سنوات والعودة تقترب.. رضوى عرفة ضحية سندوتش كبدة.. وإيهاب عبد الرحمن ينتظر فك قيود الإيقاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة