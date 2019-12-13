صور.. محافظ الغربية يتابع أعمال مبادرة "بإيدينا نجملها" بنطاق حى أول وثانى طنطا

الغربية مصطفى عادل

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جولة تفقدية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ اليوم شوارع حى أول وثان طنطا لمتابعة أعمال مبادرة "بأيدينا نجملها" التى يشارك بها جامعة طنطا وحزب مستقبل وطن بالتعاون مع محافظة الغربية.

وبدأ محافظ الغربية جولته بشارعى على مبارك ثم شارع كفر عصام وشارع محب حيث التقى الشباب المشاركين فى المبادرة أثناء رسم لوحات جدارية لتجميل الأسوار الخارجية حيث قام بمشاركتهم فى أعمال الرسم والتلوين، موجهاً بمراعاة أن تعكس الرسومات تاريخ المحافظة ومعالمها الدينية والأثرية والحضارية وأيضاً تتضمن الرسومات التى تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن.

وخلال الجولة؛ أكد محافظ الغربية أن المبادرة اليوم بطنطا هى البداية وأن الأيام القادمة ستشهد العديد من المبادرات التى ستنعكس بالإيجاب على حياة المواطنين، مقدماً الشكر لكل من ساهم فى هذه المبادرة من جامعة طنطا وطالب الجميع بإعلاء قيم المشاركة المجتمعية للنهوض بالمحافظة.



مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا



مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا



مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا



مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا



مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا



مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا



مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا



مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا



مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا



مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا



مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا



مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا (17)



مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا



مبادرة بأيدينا نجملها بنطاق حى أول وثانى طنطا