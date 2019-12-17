سماع الشهود فى محاكمة 6 متهمين "بحرق كنيسة كفر حكيم".. اليوم

كتب أحمد حسنى

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، الاستماع للشهود فى إعادة محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" فى كرداسة.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من: "عبد الرؤف نجم عبد الوهاب، سعيد يحيى عتريس، حسام السيد زهران، شريف سعد حنفي، ياسر سامي إسماعيل علي، طارق إبراهيم أحمد زايد عيد".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية كل من المستشار رأفت زكى والمستشار حسن السايس وسكرتارية حمدى عبد التواب.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.