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إحالة مسجل خطر للجنايات لحيازته "هيروين وحشيش وبرشام" فى مدينة نصر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:00 ص
إحالة مسجل خطر للجنايات لحيازته "هيروين وحشيش وبرشام" فى مدينة نصر مخدر الهيروين_أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمود صلاح، بإحالة مسجل خطر إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار فى المخدرات وحيازة 1.3 كيلو هيروين و100 جرام من الحشيش و100 قرص مخدر، 40 ألف جنيها، 2 هاتف محمول، وميزان لوزن المخدرات عند القبض عليه فى دائرة القسم.

كانت البداية بورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات، بتورط أحد العناصر الخطرة من ذوى السوابق الإجرامية بمدينة نصر، والسابق اتهامه فى 7 قضايا آخرها "حيازة مخدرات"، ومحكوم عليه فى قضيتى " سرقة، حيازة سلاح أبيض "، بالإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة على نطاق واسع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة.

 أكدت التحريات صحة المعلومات فتم تقنين الإجراءات ومداهمة المتهم والقبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزته كيلو هيروين و310 جرامات، 150 جرام حشيش، 100 قرص مخدر، 40 ألف جنيها، 2 هاتف محمول، ميزان".

وبمواجهته اعترف المسجل خطر بحيازته للمواد والأقراص المخدرة، بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه والميزان للتجزئة واستخدام السيارة فى النقل والترويج، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


مدينة نصر

هيروين

حشيش

قسم مدينة نصر

عقوبة الاتجار فى المخدرات

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