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19 طالبا بجامعة طنطا يشاركون فى المجال الثقافى بمسابقة "إبداع 8"

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:49 م
19 طالبا بجامعة طنطا يشاركون فى المجال الثقافى بمسابقة "إبداع 8" الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا عن تصعيد 19 طالباً وطالبة للمشاركة في المجال الثقافي لمسابقة "إبداع 8" بوزارة الشباب والرياضة بعد فوزهم بجوائز الجامعة في المسابقة الثقافية لمختلف المجالات الأدبية التي أُقيمت في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ومن جانبه أوضح جمال حمزة مدير عام الإدارة أن المسابقة أسفرت عن فوز أحمد محمد خليل بكلية التربية وحمزة محمد حمزة بكلية الآداب وأحمد فتحي شكر بكلية العلوم في مجال شعر الفصحى، وفايز صابر المعداوي ومحمد سامي عبده بكلية الآداب وكمال إبراهيم غريب بكلية الزراعة في مجال الشعر العامى، ومصطفى عصام مرسي بكلية التربية ومحمود خالد الجوهري بكلية الآداب ومحمد عصام النويهي بكلية التجارة في مجال الشعر الغنائى، وعبد الفتاح ظريف شكر ومينا ناصر زكي بكلية الصيدلة ومحمد محمود عبد العزيز بكلية الطب في مجال الرواية، ومحمد محمود عبد العزيز بكلية الطب وفايز صابر المعداوي وآلاء رفعت شاكر بكلية الآداب في مجال القصة القصيرة، وزينب محمد محمود وضحي محمد أسامة بكلية الآداب وعاصم محسن شرف بكلية الطب في مجال المقال، وباسل عبد العزيز فاروق بكلية الهندسة في مجال السيناريو والحوار.

وأوضح سمير الشورة مدير ادارة النشاط الثقافي أن المسابقة قام بتحكيمها الأديب والناقد مختار عيسى نائب رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والأديب إيهاب الوردانى، والشاعر مصطفى منصور.


جامعة طنطا

اخبار الجامعات

مسابقة ابداع

وزارة الشباب والرياضة

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