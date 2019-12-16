كلية طب طنطا تفوز بلقب الطالب والطالبة المثالية

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن فوز كل من أحمد عبد الستار الطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب، وإيناس الصعيدي الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الطب بلقب الطالب والطالبة المثالية للعام الجامعي الحالى.

وأوضح جمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب أن تقييم الطلاب اعتمد على مجموعة من البنود أهمها التفوق العلمى، والتعبير عن الذات، والمعلومات العامة، والمواهب والهوايات، والمساهمات المجتمعية، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار محمد النحال مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الشباب إلى أن لجنة التحكيم ضمت كلا من الدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم ، والدكتورة عبير دراج القائم بعمل عميد كلية طب الأسنان ، وجمال حمزة مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.