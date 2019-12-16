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وزيرة الصحة تتفقد وحدة صحية قيد الإنشاء بالحبيل شمال الأقصر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:49 ص
وزيرة الصحة تتفقد وحدة صحية قيد الإنشاء بالحبيل شمال الأقصر مستشفى أسنا المركزى - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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تفقد وفد وزارة الصحة والسكان لدى وصوله محافظة الأقصر، بقيادة وزيرة الصحة، صباح اليوم الإثنين، مقر وحدة صحية قيد الإنشاء بمنطقة الحبيل التابعة لمدينة البياضية شمال الأقصر.

واستكمل الوفد زيارته متوجها إلى مدينة إسنا لمتابعة العمل فى المستشفى التخصصى الجديدة، والتى تم إفتتاح العمل بها تجريبياً يوم الأربعاء الماضى، ونجحت فى تقديم الخدمات الطبية للمئات من أبناء مدينة إسنا.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وجولة وفد وقيادات وزارة الصحة على مدار اليوم، عقب زيارة مستشفى إسنا التخصصى الجديدة، مستشفيات العديسات الجديدة، ومستشفى البياضية التى يتم تطويرها حالياً، ومستشفى الأقصر الدولى، ومستشفى الأقصر العام، حيث تنطلق زيارة الوفد صباحاً ويتم خلالها متابعة كافة التجهيزات داخل تلك المستشفيات لخدمة مشروع التأمين الصحى الشامل.

 


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