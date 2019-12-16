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الصحة : الأقصر تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل ب 49 وحدة طب أسرة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:38 ص
الصحة : الأقصر تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل ب 49 وحدة طب أسرة منظومة التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام

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تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، صباح اليوم، التجهيزات الجارية لتطوير ورفع كفاءة وحدة طب أسرة الحبيل، فى إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.
 
وأوضح بيان، أنه تم التشديد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن الوحدة تخدم حوالي 29 ألف مواطن.
 
وقال البيان إن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بـ49 وحدة طب أسرة، منها 18 وحدة يتم الآن إحلالها وتجديدها بالكامل، و31 وحدة أخرى يتم تطويرها ورفع كفاءتها، لافتا إلى أن وحدة طب أسرة الحبيل هى واحدة من ضمن وحدات رفع الكفاءة.
 
يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس و الأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

الصحة

الاقصر

التأمين الصحى

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