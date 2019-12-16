وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة الافتتاح التجريبى لمستشفى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

وصل إلى محافظة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، وفد من وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وذلك لتفقد عدد من المستشفيات التي يجري تجهيزها حالياً لخدمة أبناء محافظة الأقصر، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل المقرر انطلاقها العام المقبل 2020.

ولدي وصول وفد وزارة الصحة إلى مطار الأقصر الدولي، توجهت الوزيرة إلي مدينة إسنا لمتابعة العمل في المستشفى التخصصي الجديدة، والتي تم إفتتاح العمل بها تجريبياً يوم الأربعاء الماضي، ونجحت في تقديم الخدمات الطبية للمئات من أبناء مدينة إسنا.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وجولة وفد وقيادات وزارة الصحة علي مدار اليوم، عقب زيارة مستشفي إسنا التخصصي الجديدة، مستشفيات العديسات الجديدة، ومستشفي البياضية التي يتم تطويرها حالياً، ومستشفي الأقصر الدولي، ومستشفي الأقصر العام، حيث تنطلق زيارة الوفد صباحاً ويتم خلالها متابعة كافة التجهيزات داخل تلك المستشفيات لخدمة مشروع التأمين الصحي الشامل.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة، أن زيارة الوفد تأتي في إطار الحرص على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتي بدأت في الأول من شهر أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يتفقد وفد الوزارة عدداً من مستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، كما من المقرر أيضًا أن يعقد الوفد اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة.

يُذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء»، وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، حيث تبنت الوزارة استراتيجية جديدة ومختلفة عما تم اتباعه أثناء تطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد، حيث يتم العمل بالتوازي على تقديم الخدمة بعدد من الوحدات والمراكز، والعمل على رفع كفاءة وتجهيز الوحدات الأخرى في الوقت ذاته بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، بهدف الإسراع من وتيرة العمل واختصار الكثير من الوقت لتسجيل المنتفعين بالمنظومة، بالإضافة إلى توعية المواطن بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها .