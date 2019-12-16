حبس المهندس المتهم بالتسبب فى وفاة زوجته بقرية بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس نيابة منيا القمح، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس المهندس المتهم بالتسبب في وفاة زوجته، علي أثر خلافات زوجية بينهما، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفبد بلاغا من " س ع" مقيم قرية ملامس، يتهم في، "هاني ج م ع" 35 سنة مهندس كهرباء بالتسبب في وفاة زوجته " لمياء " 29 سنة, لوجود خلافات زوجية بينهما، وإتهم الأب زوج نجلته بالتسبب في وفاتها داخل منزل الزوجية، حيث كانت بينهما خلافات زوجية وقام بدفعها بقوة أرضا،مما تسبب في وفاتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11106 إداري منيا القمح لسنة 2019.